بعد ذهبية «باكو 2017».. محمد إيهاب: أسعى لأكون المصنف الأول عالميا

توج محمد إيهاب، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال بذهبية ميزان 77كجم، في منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب التضامن الإسلامي “باكو 2017”.

وتعد ذهبية البطل الأوليمبي صاحب برونزية دورة الألعاب الأولمبية بريودي جانيرو 2016، هي الرابعة للبعثة المصرية المشاركة في البطولة، بعد ذهبية ياسمين حمدي، في الكاراتيه، وذهبية راوية حسن، في رفع الأثقال، وذهبية أحمد قمر، في منافسات الرماية “تراب”.

وأكد الرباع المصري، أن ذهبية باكو بداية رحلة الذهب وأنه لن يقبل بأقل من ذلك بعد الآن، وأن قيمة مصر الحقيقية التي تتناسب مع تاريخها هي الميدالية الذهبية.

البطل الأوليمبي قال لـ”البديل” إنه سعيد بهذه الميدالية حيث تعد الذهبية الأولى له منذ عام 2015، حتى وإن لم تكن من البطولات الكبرى.

ووجه صاحب الذهبية رسالة إلى من يفكر دائمًا في الرحيل بحجة أن المناخ في مصر لا يساعد على النجاح وأن المناخ أفضل في الخارج، وقال: من يريد الوصول إلى هدفه يستطيع أن يحققه في أي مكان.

وحول طموحه خلال الفترة المقبلة، أكد أنه يسعى لأن يكون المصنف رقم واحد على العالم في وزنه، وكتابة تاريخ جديد له.

وأضاف أن جميع البطولات التي شارك بها تعد تجهيزا للمهمة الكبيرة وهي حلم الوصول إلى الميدالية الذهبية بدورة الألعاب المقبلة بـ”طوكيو”.

ووجه إيهاب، الشكر للإعلام الرياضي الذي يوثق رحلته من المعاناة إلى الذهب ليترك رساله حقيقية للأجيال القادمة بأن الأمل موجود وأنه لا مستحيل أمام من يريد.