بعد تهديدات بقتله.. روما يمنح صلاح لقب الأفضل في شهر أبريل

فاز الفرعون المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في فريق روما لكرة القدم، عن شهر أبريل، طبقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، اليوم السبت.

ونشر موقع “الذئاب” مقطع فيديو للاعب المقاولون العرب الأسبق يظهر من خلاله أبرز التمريرات والأهداف التي سجلها مع الفريق خلال الشهر المنصرم.

ويقدم صلاح مباريات قوية مع كتيبة الذئاب خلال الفترة الأخيرة واستطاع أن يسجل 3 أهداف خلال شهر أبريل، بواقع هدف في شباك بولونيا، في الجولة الحادية والثلاثين التي انتهت بفوز روما بثلاثة أهداف دون رد، وهدفين في شباك بيسكارا في المباراة التي انتهت بفوز روما بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين.

ويحتل صلاح، وصافة هدافي روما في الكالتشيو الإيطالي برصيد 13 هدفًا، خلف البوسني إيدين دجيكو، متصدر قائمة الهدافين برصيد 25 هدفًا، بينما يحتل روما المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب برصيد 84 نقطة.

الجدير بالذكر أن صلاح، تلقى تهديدات بالقتل حيث قامت بعض الجماهير بتعليق 3 دمى مشنوقة بالقرب من مدرج «الكولوسيوم» الشهير في العاصمة الإيطالية، إحداها ترتدي قميص صلاح، مع لافتة كبيرة كتبوا عليها: «ننصحكم بأن تتركوا النور مفتوحًا وأنتم نائمون».

من جانبه قال موقع «forza italian football» إنه لم يتضح حتى الآن إذا كانت هذه الرسالة من جماهير روما أم من جماهير فريق لاتسيو.