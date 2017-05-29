بعد القمة العربية الأمريكية.. لبنان يدفع فاتورة استقراره

في الوقت الذي تشتعل فيه الحملة الإعلامية والسياسية بين قطر والسعودية، وتتصاعد الخلافات بين الطرفين، أخذت لبنان نصيبًا لا بأس به من حملات التشويه التي تشنها وسائل الإعلام السعودية أيضًا، الأمر الذي يظهر أن المملكة أخذت على عاتقها معاداة كل من ينتقد سياساتها أو حتى يرفض السير على نهجها المرسوم بأيادٍ أمريكية.

“إعلان الرياض” يشعل الأزمة

عقب خروج “إعلان الرياض” الصادر في ختام القمة العربية الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض قبل ما يقرب من أسبوع، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمملكة، خرج وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، لينأى بنفسه وبلاده عن الدخول في مهاترات سياسية، قد تؤجج النزاعات في لبنان، وتزعزع استقرار الدولة، التي ما لبثت أن بدأت تستقر قليلًا بعد انتخاب “ميشال عون” رئيسًا للجمهورية، خاصة أن إعلان الرياض هاجم المقاومة اللبنانية والفلسطينية المتمثلة في حزب الله وحركة حماس، ووصفها بالإرهاب.

في محاولة منه للنأي ببلاده عن أي نزاعات، قال “باسيل” في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فور عودته من الرياض، حيث كان عضوًا في وفد بلاده المشارك بالقمة برئاسة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري: ‏لم نكن على علم بإعلان الرياض، لا بل كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة، وأضاف وزير الخارجية اللبناني: أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول إننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وإبعادها عنه، ‏حرصًا على لبنان وشعبه ووحدته.

بعد ساعات من تصريحات “باسيل” خرج الرئيس اللبناني “ميشال عون” ليؤكد الرسالة السياسية التي بعثها وزير الخارجية اللبناني إلى المملكة، حيث أيّد “عون” موقف “باسيل” الرافض للبيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية، قائلًا: إن ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح 100%.

إجراءات عقابية

الخطوة اللبنانية مثلت صفعة سياسية للمملكة السعودية، حيث اعتادت الرياض أن تأمر ويتم تلبية أوامرها سريعًا دون مناقشة أو اعتراض، لكن الخطوة التي اتخذها “باسيل” مدعومًا من الرئيس اللبناني، أظهرت تغير الاستراتيجية اللبنانية، وبعثت برسالة سياسية قوية إلى المملكة، مفادها أن لبنان لم تعد تؤتمر بأوامر أحد، بل أصبحت تحركها مصالح بلادها السياسية ومبادئها، الأمر الذي دفع السعودية إلى البحث عن طريقة لمعاقبة بيروت على خروجها عن عباءة “آل سعود”.

وجّهت السعودية سهامها إلى لبنان عبر إعلامها الرسمي، حيث أطلقت سلطات المملكة العنان لأقلام كتابها للتهجم والسخرية وانتقاد، بل وسب الرئيس اللبناني، ميشال عون، فكانت البداية مع صحيفة “عكاظ” التي تعتبر لسان حال النظام السعودي، حيث اتهمت في مقال لها تحت عنوان “عون متعدد المرجعيات.. لا يعيش خارج الحاضنة”، الرئيس اللبناني بدعم كذب وزير خارجيته جبران باسيل الذي ادعى أن الإعلان صدر وهو في الطائرة بطريق عودته إلى بيروت، رغم حضوره كامل أعمال القمة، وموافقته على ما تناولته من قضايا، وتابع المقال أن “موقف عون، وكذب باسيل ليسا مستغربين، فلا أحد على الإطلاق في الحالة اللبنانية، التي تجنح بين الحين والآخر للغرابة الشديدة، يمكنه فهم تلك الأسرار”، متهمًا عون بـ”متعدد المرجعيات ولطالما نقل بندقيته من كتف إلى آخر وفقًا لمصالحه الشخصية الضيقة”، واصفًا الرئيس اللبناني بـ”السفاح”، كما حرصت الجريدة على تذكير قرائها بحقبة الحرب الأهلية اللبنانية.

صحيفة “الوطن” أيضًا كتبت مقالًا تحت عنوان “تنصل يؤكد تحكم حزب الله بالقرار اللبناني”، وفي هذا المقال حاولت الصحيفة توصيل فكرة أن لبنان ما هو إلا أداة لسياسات خارجية، وأنه تنصل من بيان قمة الرياض بعد أن جاءته الأوامر بذلك، فيما اتخذت السلطات السعودية خطوة تجاه حجب موقع “التيار الوطني الحر”، واستبدال صفحة أخرى تابعة لوزارة الثقافة والإعلام تفيد المتصفّح بأن الموقع “مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام وبالتالي اقتضى حجبه”.

العلاقات السعودية اللبنانية

الخلاف السياسي والخطوات الدبلوماسية العقابية، التي اتخذتها المملكة السعودية ضد لبنان، وستتخذها خلال الأيام القادمة، لم تكن الأولى من نوعها، حيث ترى الرياض أن لبنان خلال العام الأخير دأبت مرارًا على الخروج عما تسميه المملكة بـ”الإجماع العربي”، فهذه المرة الثالثة على التوالي التي تتخذ فيها بيروت موقفًا مغايرًا لمواقف المملكة في العديد من الموضوعات، وكان أولها عندما امتنعت لبنان عن التصويت على قرار في جلسة عقدت في يناير عام 2016 لوزراء الخارجية العرب، وطالب القرار إيران بـ”وقف دعم الميليشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية”، كما امتنعت لبنان عن التصويت على قرار وزراء الداخلية العرب في مارس من نفس العام، تصنيف حزب الله على أنه “منظمة إرهابية”.

بعيدًا عن المواقف السياسية في المحافل الإقليمية والدولية، فإن الخلافات السعودية اللبنانية ظهرت أيضًا بعد انتخاب الرئيس “عون” في أكتوبر الماضي، حيث اتخذ الرئيس اللبناني قرارًا في فبراير الماضي، يشرعن به سلاح حزب الله، ويعتبره لا ينتاقض مع مشروع الدولة، بل هو جزء من الدفاع عن لبنان، كما ظهرت الخلافات أيضًا قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، حيث تعمدت المملكة تخطي الرئيس اللبناني من خلال توجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة، سعد الحريري، على الرغم من أن القمة عُقدت على مستوى الرؤساء والملوك، والبديهي في مستوى التمثيل هذا أن توجّه السعودية دعوتها إلى رئيس لبنان وليس إلى رئيس الحكومة.

تعمل لبنان جاهدة على تجنب إحراج نفسها مع حلفائها في الداخل والخارج، وتحاول أن تنأى بنفسها عن أي صراعات نفوذ أو الدخول في حروب داخلية أو خارجية يمكن أن تؤثر على الدولة التي تعاني في الأساس من وضع اقتصادي مضطرب وسياسي لا تحسد عليه، لكن المملكة لا ترضيها سياسة التوازنات هذه، فيبدو أنها تتبع سياسة التشدد في الرؤية، فإذا لم تكن صديقي فأنت عدوي، وإذا كنت عدو عدوي فأنت صديقي، حيث أظهرت الرياض خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أراضيها الأسبوع الماضي، سياسات عدائية للكثير من الدول لمجرد عدم سيرها على نهج المملكة المرسوم من الحليفة الأمريكية، حتى وإن كانت هذه الدول من جيرانها العرب بل والخليجيين الذين تجمعهم مع الرياض علاقات وثيقة، وفي المقابل لا يمانع “آل سعود” من اتخاذ الكيان الصهيوني حليفًا وصديقًا مقربًا على حساب تصفية العديد من القضايا والمصالح العربية في مقابل إرضاء الحليفة الأمريكية.