بعد اعتراف الحكومة بأنها الأخطر.. روشتة عجز الموازنة

«أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، ويجب السعي لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية بصورة مستمرة».. كلمات قالها الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء مناقشة المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017 / 2018.

وأضاف الجارحي، أن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى، وأن القطاع الخاص له دور مهم في ذلك، مشيرا إلى أن معدل البطالة انخفض وهناك تحسن في سوق العمالة، لاسيما في المشروعات الكبرى ما يؤشر لانحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تسعى للسيطرة على حجم الدين المحلي والأعباء المرتبطة به؛ لتعظيم حجم الاستفادة من الأموال التي يتم صرف جزء كبير منها في الموازنة على فوائد الديون التي تضاعفت بأرقام مزعجة للغاية.

رغم اعتراف الحكومة بأن عجز الموازنة العامة يعتبر الأخطر على الدولة، وأن فوائد الديون التي تضاعفت جزء من الأزمة، لكن وزارة المالية تسعى إلى طرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار، خلال الأسبوع المقبل، بعد نجاح مصر في بيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، في يناير الماضي، ومن هنا وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار خلال العام الحالي، فتوسع الدولة في إصدار أدوات دين من سندات وأذون الخزانة، يعد أحد أسباب ارتفاع فاتورة عجز الموازنة، لزيادة فوائد الديون وتحميلها على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يزداد العجز من عام لآخر.

وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن حديث وزير المالية عن أن عجز الموازنة أخطر شيء على الدولة وكأنه اكتشف فجأة هذا الأمر الذي يأتي في الحقيقة ضمن أضلاع مثلث البؤس والشقاء “عجز الموازنة، والاستيراد، وتفاقم الديون”، وما يترتب عليها من فوائد تزيد من العجز، فتلجأ الحكومة بأسلوبها العقيم القديم إلي مزيد من الاقتراض لسد العجز الذي يزداد فتلجأ مرة أخرى إلى الاقتراض لسده، وهكذا ندور في حلقة مفرغة من الديون المتزايدة باضطراد وبلا طائل، لأن الديون تنفق في سد العجز أي تنفق علي الإنفاق الجاري وليس الاستثماري الذي ينتج عنه عوائد تكفي لسداد أصل الدين أو فوائده.

وأضاف سلامة لـ«البديل» أن حل الأزمة يتمثل في تغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي ريعي إلى إنتاجي تنموي؛ أي التحول إلى التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، وهذا الأمر لن يتحقق بلا تخطيط على المستوى المتوسط وطويل الأجل، بحيث يتم رصد نفقات كبيرة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير لتوفير فائض القيمة وإعادة تدويره داخلياً.

وتابع: “على المستوى قصير الأجل، لابد من ضم الصناديق الخاصة وفرض ضرائب تصاعدية والضرائب على الأرباح الرأسمالية لمعاملات البورصة لا رسم الدمغة البائس، وكبح جماح الاستيراد السفيه، وتحصيل فروق قيم الأراضي المنهوبة”، مؤكدا أن كل هذه الحلول بتفاصيلها، تم تقديمها في المؤتمر الاقتصادي للتيار الديمقراطي منذ سنة وكبديل لقروض الصندوق والبنك الدولي وشروطهما القاسية، التي تشمل تعويم العملة وتحرير الأسعار والخصخصة، لكن لم ينصت أحد لهم.