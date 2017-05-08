بعد إجراء القرعة.. مدير منتخبات السلة: التصفيات المؤهلة لكأس العالم معقدة

أجريت أمس الأحد قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 بالصين للسلة، وأسفرت عن وقوع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة، بجانب منتخبات أنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.

ويشارك في المرحلة الأولى من التصفيات 16 منتخبًا، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل مجموعة إلى الدور النهائي، حيث ينضم المتأهل من مجموعة الفراعنة إلى المجموعة الأولى، فيما ينضم المتأهلون من المجموعة الثانية إلى المتأهلين من المجموعة الرابعة؛ لتصبح المرحلة النهائية مقسمة إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم ستة منتخبات، ويتأهل فريقان عن كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2019 بالصين، بالإضافة إلى أفضل ثالث في المجموعتين؛ ليصبح مجموع المنتخبات المتأهلة للمونديال عن القارة السمراء خمسة منتخبات.

ضمت المجموعة الأولى غينيا، جنوب إفريقيا، الكاميرون، تونس. أما المجموعة الثانية فجاء بها أوغندا، رواندا، نيجيريا، مالى. فيما ضمت المجموعة الثالثة مصر، أنجولا، المغرب، الكونغو الديمقراطية. وضمت المجموعة الرابعة السنغال، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وإحدى الدول المقرر أن تتأهل بنظام الوايلد كارد.

من جانبه قال وائل لطفي، مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، لـ”البديل”، إن النظام الذي تشهده التصفيات المقبلة هو الأول من نوعه، ولم يتم تطبيقه من قبل، ويعد نظامًا صعبًا ومعقدًا للمنتخبات المشاركة.

وأشار إلى أن التصفيات ستقام بنظام الدورات المجمعة، حيث تقام المرحلة الأولى من التصفيات أيام

24، 25، 26 من نوفمبر المقبل، على أن تقام المرحلة الثانية أيام 29 ،30 من ديسمبر 2017، والأول من يناير 2018.

وأكد أن الاتحاد المصري لكرة السلة يسعى بكل قوة لنيل شرف تنظيم إحدى الدورتين؛ لتعزيز فرص مصر في الوصول إلى كأس العالم بالصين.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير المنتخبات الوطنية: سنستدعي المحترفين خلال الدورتين المجمعتين؛ من أجل إكساب المنتخب المزيد من الخبرة والقوة، وجعله مرشحًا بقوة لبلوغ الحدث العالمي.