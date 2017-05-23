«برودواي مصر».. فيلم يوثق تاريخ شارع عماد الدين الفني

بأدوات بسيطة وإمكانيات محدودة، استطاع طلاب الفرقة الرابعة إعلام جامعة القاهرة، إنتاج مشروع تخرجهم الفيلم الوثائقي “برودواي مصر” الذي يوثق تاريخ شارع عماد الدين بوسط البلد، ويربط بينه وبين شارع برودواي في نيويورك، الذي يضم أضخم المسارح والسينمات.

وقالت نهال سمير، إحدى فريق عمل “برودواي مصر”، إن الفيلم يصف أحوال الفن داخل منطقة وسط البلد، وبالتحديد شارع عماد الدين، الذي يضم مسارح وسينمات وشركات إنتاج فني ومقهى ومعالم فنية وثقافية، كما أنه يتناول تاريخ الشارع من خلال استضافة كتاب ومثقفين ورجال فن عاصروا الحقب الزمنية المختلفة بالشارع، من بينهم السيناريست أحمد الإبيارى، وفاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتور سهير حواس، وكمال مرعي، صاحب محلات تصنيع الأزياء بوسط البلد.

وأضافت سمير، أن الفيلم يستعرض الدور الذي تلعبه المبادرات الفنية والثقافية في محاولة إحياء التراث والفن بوسط البلد و”عماد الدين”، لكن برؤية شبابية معاصرة، حيث تدور أحداث الفيلم حول إحدى المبادرات التي تستهدف إحياء الخطوط القديمة في وسط البلد، للبحث وراء حقيقة معالم الشارع.

وعن فكرة الفيلم، قالت المخرجة همس تامر عبد اللطيف: “استمر فريق العمل لمدة شهر متواصل يبحث، وكان هناك إصرار من جانب الفريق بأكمله على توثيق الأماكن التاريخية في مصر، وعلى رأسها شارع عماد الدين، وقررنا التركيز في الفيلم عن الشارع والفن وتوثيق حالة الشجن والذكريات المرتبطة بالمكان وأهميته”، مضيفة: “الفيلم يربط بين شارع عماد الدين بوسط البلد وبرودواي في نيويورك، بعد لقاءات الضيوف التي أكدت أن هناك تشابها كبيرا بينهما في المسارح والسينمات، ومن هنا جاء اختيار الاسم”.

وتحدث أحمد كساب، أحد فريق عمل الفيلم، عن الصعوبات التي واجهتهم، قائلا: “استمر البحث حتى توصلنا إلى عدد من الشخصيات التي عاصرت فترة الفن بشارع عماد الدين، ليرووا داخل الفيلم عن ذكريات الشارع والأحداث، لأنهم كبار في السن، كانت هناك صعوبة في التصوير لأن صحتهم لا تتحمل طول فترة التسجيل والمعدات”.

نجح طلاب الفرقة الرابعة بإعلام القاهرة، من خلال الفيلم الوثائقي “برودواي مصر” مشروع تخرجهم، في احتلال المركز الثاني على مستوى مشاريع كلية الإعلام شعبة اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة، وجائزة أحسن مونتاج وأحسن تصوير، الفريق مكون من 15 طالبا وهم: ” نهال سمير، همس تامر عبد اللطيف أحمد كساب، دنيا رضا، ميرفت بهيج، كارمن وحيد، سارة عماد، سها عبد النبي، شيرين سمير، آلاء كارم، آية ناجي، نرمين حلمي، خلود الحديدي، بسام محمد، سارة محمود”.