برعاية الدولة.. «التعليم العالي» تفتح الطريق للجامعات الخاصة

أعلن وزير التعليم العالي عن فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل، مما يؤكد أن الدولة تتخذ خطوات ثابتة للتوسع في التعليم مدفوع الأجر، وذلك في محاولة للتخلص من التعليم الحكومي.

واعتبرت الوزارة أن القرار الذي أعلنته بالأمس، بعد انتهاء لجنة فحص وإنشاء الجامعات الخاصة من إعداد الدليل الجديد للجامعات الخاصة والأهلية وإقراره بشكل نهائي، والانتهاء من وضع سياسة وخطة في مجال إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، سيعطي فرصة للأقاليم الجغرافية التي لا يتوافر بها جامعات خاصة، ومنحهم اهتمامًا للتخصصات العلمية غير النمطية التي تحتاجها تلك الأقاليم، من خلال التنسيق بين لجنة الفحص ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، لتكون مرشداً لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة المزمع إنشاؤها، والاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين في القطاعات كافة لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات السوق الإقليمي والدولي فى اختيار التخصصات العلمية للجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.

وشددت الوزارة على الجامعات الخاصة التي ستحصل على قرارات إنشاء، أن تعقد اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الجامعات الحكومية الموجودة بذات الإقليم الجغرافي، واشترطت الوزارة ألَّا يقل الحد الأدنى لعدد الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية عن 3 كليات، وتبلغ قيمة شراء دليل إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية 150 ألف جنيه للتقدم لثلاث كليات، وترتفع تلك القيمة 50 ألف جنيه عن كل كلية تزيد عن الثلاث، وتدفع جميعها عند شراء الدليل، ويدخل هذا المبلغ في حساب صندوق تطوير الجامعات الخاصة والأهلية.​

وعلق الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، على القرار قائلًا: أصبح كل ما تحدثنا به في السابق عن سعي الدولة للتوسع في التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي واقعًا، بعد أن عجزت الوزارة عن تقديم خدمة تعليمية جيدة بالجامعات، وبعد خروج الكثير من الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية، مضيفًا أن رجال الأعمال سيدخلون هذا المجال باعتباره سوقًا خصبة للاستثمار بعد تحقيق العديد من الجامعات الخاصة أرباحًا طائلة من الطلاب برعاية الدولة.

وأشار إلى أن هناك كثيرًا من المتفعين من السعي للتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية، إلَّا أن تلك الخطوة سيكون لها أثر سلبي على التعليم الحكومي، مضيفًا أنه خلال الفترات المقبلة سيكون التعليم في مصر بمقابل وليس مجانًا، كما ينص على ذلك دستور الدولة.