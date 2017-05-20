بدء تنفيذ محور عدلي منصور ببني سويف دون تعويضات.. والمزارعون: أين حقوقنا؟

يواجه مزارعو قرية منقريش، التابعة للوحدة المحلية لقرية شريف باشا ببني سويف، معاناة شديدة إزاء بدء الحكومة في وضع أساسات محور عدلي منصور على أراضيهم، بعد مرور خط سير المحور على نحو 50 فدانًا من أجود الأراضى الزراعية بالمحافظة، وذلك منذ أكثر من ثلاثة شهور، دون حصولهم على التعويض اللازم بموجب قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، رغم توجههم بالعديد من الاستغاثات للأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان بالمحافظة؛ لصرف التعويضات اللازمة لتمكينهم من شراء أراض زراعية أخرى، خاصة أن مهنتهم الوحيدة هي الزراعة.

وقال سامي محمد محمد فرحات، مزارع، لـ«البديل»: امتلك نحو 54 قيراطًا، ولديَّ 7 أبناء جميعهم يعملون بالزراعة، والمشكلة بدأت منذ 3 شهور والمحور سيمر بالأرض الزراعية كلها، ونحن غير معترضين على إقامة المحور، لكن نطالب بحقوقنا المالية، خاصة أن الفدان الواحد يتعدى الـ200 ألف جنيه، وفي حال حصولنا على التعويض سنشتري أراض زراعية أخرى لنعمل بها.

وقال محمد عثمان حسين، مزارع، لـ«البديل»: استأجرت نصف فدان من أحد الأهالي لأزرعها لتوفير قوت يومي والإنفاق على أسرتي المكونة من 3 أفراد، وتابع: الأزمة لم تقف عند الفلاحين فقط، وإنما امتدت لاصحاب الجرارات الزراعية الذين يعانون من الأمر نتيجة قلة الأرض الزراعية بزمام القرية.

وقال سلامة محمد دياب، مزارع: أبلغ من العمر 75 عامًا، ومنذ صغرى وأنا أعمل بالزراعة، وأمتلك فدانًا واحدًا أزرعه بصحبة أولادي، وأبلغونا بأن الدولة ستأخذ الأرض، لكن أين هي التعويضات؟ وأين محافظ بني سويف أو المسؤولين؟

بينما قال اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد ببني سويف: في مثل هذه الحالات الإجراءات تستغرق 6 شهور، لكن هولاء المزارعين تم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وجاري استلام الشيك من وزارة المالية للبدء في الصرف، مؤكدًا أن جميع الإجراءات استغرقت شهرًا ونصف الشهر فقط، وذلك يرجع لنشاط مدير مديرية المساحة ومدير الأملاك ببني سويف ومدير الشؤون المالية بالمحافظة.

وأضاف لـ«البديل»: علاوة على إنشاء المحور سيشمل أيضًا عدد من الكباري، فمن الناحية الغربية سيتم إنشاء 2 كوبري علوي أعلى هذه المنطقة، بواقع كوبري على السكة الحديد وعلى ترعة الإبراهيمية وعلى طريق بني سويف ـ القاهرة الزراعي، وكوبري أعلى طريق الفيوم الجديد، بالإضافة إلى كوبري علوي على النيل، إضافةً إلى 3 طرق، الطريق الموصل من طريق الكريمات ـ بني سويف؛ لتسهيل البدء من الكوبري العلوي على النيل بالناحية الشرقية، وطريق من نزلة كوبري النيل حتى مطلع كوبري السكة الحديد، وطريق من نزلة كوبري السكة الحديد والإبراهيمية وطريق بني سويف ـ القاهرة الزراعي حتى مطلع كوبري الفيوم الجديد.