بخفي حنين عاد «السلطان» من بلاد العم سام

عاد رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى أنقرة بخفّي حنين، فما كان يحمله في جعبته لسيده في البيت الأبيض خلال زيارته إلى واشنطن عاد به، فلا استطاع أن يجعل سيده يعدل عن تسليح “قوات سورية الديمقراطية” الكردية، ولا نجح في إقناعه بتسليم الداعية فتح الله جولن الذي جعل منه النظام التركي شماعة لتحميله مسرحية محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي، كما أخفق في إقحام جيشه إلى جانب القوات الأمريكية في عملية ما اسماه عملية “تحرير مدينة الرقة” من تنظيم “داعش” الإرهابي.

كل ما روّج له أردوغان قبيل توجهه إلى واشنطن من أنه سيفعل كل ما بوسعه لينال رضى معلمه وسيده دونالد ترامب مقابل أن يحظى بالدعم الأمريكي للقضاء على الأكراد وخاصة في شمال سورية، ذهب أدراج الرياح وما زاد في خيبة أردوغان هو مضي ترامب بتسليح “قسد” غير آبه بما يغلي بين جوانب أردوغان الذي لم يربح أي ورقة من الأوراق التي فردها بالجملة على طاولة اجتماعه بترامب في البيت الأبيض.

ولم تقتصر خيبة أردوغان على ماسبق فحسب، بل أهين بشدة أكبر عندما التقى المندوب الأمريكي في التحالف ضد “داعش” بوحدات “حماية الشعب” في سورية، في سخرية واضحة من رئيس النظام التركي الذي كان يتلقى الصفعة تلو الأخرى. فبالإضافة إلى تسليح “قسد”، كان أردوغان يتأمل في الحصول على جواب مثبت لطلبه باستلام جولن، لكن خاب أمله لأن أنقرة فشلت في توفير أي أدلة دامغة لمسؤولي أمريكا إثباتًا لادعاءاتها حول ضلوع جولن بتدبير محاولة الانقلاب. كما كان من غير المتوقع أن يتم استرجاع جولن بهذه السرعة والسهولة لأن إرجاعه في الوقت الراهن بإمكانه أن يخدش العلاقات بين الولايات المتحدة ونظيراتها في أوروبا لذلك يبدو أن المواقع الحكومية في واشنطن ليس لديها أي نية بتسليم جولن إلى النظام التركي في الوقت الحالي لأن قرارا كهذا يجلب المتاعب لحكومتهم الجديدة.

وعلى وقع خيبات أردوغان، بدأت تظهر جليا ملامح انتقال العلاقات الأمريكية- التركية من مرحلة التوتر إلى مرحلة الصدام. واللقاء الذي جمع ترامب بأردوغان كان خير دليل على ذلك، فبحسب معظم التقارير الإخبارية، فإن اللقاء كان متوتراً وصدامياً وكل ما قيل في المؤتمر الصحفي حول “الشراكة الاستراتيجية” وتعزيز “العلاقة الاستثنائية” بين البلدين كان للاستهلاك الإعلامي فقط.

ولم ينحصر التوتر داخل أروقة البيت الأبيض حيث كان يجتمع ترامب وأردوغان، بل انعكس بوضوح أكبر من خلال قيام حرس أردوغان بالاعتداء على المحتجين أمام منزل سفير النظام التركي في واشنطن، الأمر الذي أثار موجة من الغضب ودفع السيناتور جون مكين، أحد أبرز أصدقاء تركيا في مجلس الشيوخ، للمطالبة بطرد السفير التركي من واشنطن.

وفي ضوء هذا التواترات، يبدو جليا أن الإدارة الأمريكية بدأت تتخلى تدريجيا وبشكل مهين عن النظام التركي كحليف استراتيجي في المنطقة، وباتت تبحث هي وحلفاؤها الأوروبيون عن بدائل له، إذ يؤكد مراقبون أن ما حدث في قاعدة “انجرليك” الألمانية مؤخرا والتوجه الألماني لسحب القاعدة من تركيا يشي بأن أيام النظام التركي في حلف “ناتو” باتت معدودة، وما خفي في مستقبل أردوغان وحزبه، أعظم وأنكى.

كاتب سوري