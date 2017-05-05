بالمستندات.. 600 طالب بأسيوط ضحية النصب عليهم في معهد وهمي

وقع أكثر من 600 طالب بأسيوط ضحية النصب عليهم، من خلال دراستهم في معهد ادعى أنه معتمد من وزارة التعليم العالي وجامعة كامبردج البريطانية، حيث أغلق المعهد أبوابه في وجه الطلاب مع قرب امتحانات آخر العام، بعد أن تبين أنه معهد وهمي.

فبعد أن دفع الطلاب 4 آلاف جنيه مصاريف المعهد، فوجئ أحد الطلاب أثناء ذهابه إلى منطقة التجنيد؛ لتأجيل الخدمة العسكرية بأن المعهد لا يخضع لوزارة التعليم العالي.

وأكد الطلاب أنهم عند التقديم في بداية العام، قامت إدارة المعهد باستخراج كافة الأوراق التي تثبت أن المعهد معتمد من وزارة التعليم العالي، وأن الشهادات موثقة من الخارجية وجامعة كامبيردج البريطانية، وقاموا بتقديم شهادات التخرج للطلاب السابقين مع بطاقات التحقيق الشخصية، مكتوب فيها المسمى الوظيفي “فني بترول”، لكن اتضح أن جميع الأوراق مزورة على حد تعبيرهم.

جاءت القضية الأولى في معهد 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول، حيث حرر الطلاب محاضر ضد عميد المعهد محمد أحمد أبو زيد، بأرقام 753ع، 754ع، 755ع، 748ع لسنة 2017 جنوب أسيوط، ومحضر 95 إداري سوهاج.

وقال محمد عاطف، طالب بالمعهد: التحقنا بمعهد، وكان مجاورًا لنادي الجيش بأسيوط، وقمنا بدفع 1500 جنيه في أول شهر كمصاريف، وبعد دراسة لمدة عام، تم نقل المعهد إلى مكان آخر في أسيوط، واستكملنا الدراسة في العام الثاني، وتم إخبارنا بأنه غير معتمد من الوزارة، وهذا ليس ذنبنا، وعند تقديمنا الشكاوى للمسؤولين أخبرونا بأن القانون لا يحمي المغفلين.

وأضاف إسماعيل محمد، محامي الطلاب، أنهم قدموا أوراقهم بمعهد من المفترض أنه معتمد، وتم اكتشاف غير ذلك، وتم تحرير محاضر من الطلاب، وقامت لجنة من وزارة التعليم العالي بتشميع المعهد وأفرعه على مستوى الجمهورية، وتحويل المحاضر إلى النيابة. ومع التحريات ثبتت صحة الواقعة، وتم الحكم على صاحب المعهد بالحبس 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة و 10 آلالف جنيه غرامة، ولكون القضية جنحة تم دفع الغرامة والكفالة، وخرج صاحب المعهد، وتم تقديم طلب إلى وزارة التعليم العالي بصحة الواقعة، ووقع الطلاب في فخ النصب.

ومن جانبة قال الدكتور عادل النجدي، عميد كليه التربية بجامعة أسيوط، إن المشكلة في الإعلانات الوهمية لتلك المعاهد، مطالبًا برقابة صارمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمحليات على ترخيص تلك المعاهد، مشددًا في الوقت ذاته على تأكد الطالب من وجود ترخيص معتمد من المجلس الأعلى للجامعات؛ حتى يلتحق به، ويتم التقديم والتنسيق من خلال مواقع الوزارة حتى يقوم الطالب بحفظ كافة حقوقه.

معهد 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول لة أربعة أفرع في محافظات “أسيوط – سوهاج- القاهرة- الإسكندرية”، ويعمل منذ أكثر من 6 سنوات.

ويواجة مئات الطلاب المصير المجهول بعد إغلاق المعهد ونقلة من نادي الجيش إلى مكان آخر، خاصة أن الامتحانات تبدأ بعد أيام ولا يعلمون ماهو موقفهم.