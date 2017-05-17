بالمستندات.. مخالفات مالية وإدارية بهيئة الإسعاف

كشفت مستندات رسمية بهيئة الإسعاف وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شملت تعيينات لأقارب وأصدقاء بسلطات واختصاصات واسعة، كما شملت وضع مخصصات مالية في غير محلها، وإسناد مهام وظيفية إلى غير ذوي اختصاص، وأدت تلك المخالفات إلى ضياع ملايين الجنيهات من المال العام.

وكشف بلاغ تم تحريره حصل “البديل” على صورة منه، بالإضافة لعدد من المستندات الهامة، عن إصدار مسؤولي الهيئة قرارين يحملان رقمي 190 و225 لسنة 2016 من وزير الصحة بتكليف طبيبين قال البلاغ إنهما من أصدقاء رئيس الهيئة بوظيفة مساعدي رئيس الهيئة بدرجة رئيس اإدارة مركزية، علما بأن الطبييبن ما يزالان بالدرجة الثانية الوظيفية ولا توجد وظيفة بهذا المسمى بجدول وظائف الهيئة المعتمد، ولا يوجد لها اعتماد مالي من وزارة المالية، وأن رئيس الهيئة لم يذكر ذلك في عرضه علي وزير الصحة باعتباره مكلفا مثلهم وهو على الدرجة الثانية، وذلك من شهر مارس 2016 حتى فبراير 2017 مع صرف مخصصات مالية بإجمالي مبالغ أكثر من 350 ألف جنيه وتحميل الموازنة العامة للدولة هذه القيمة.

وأكدت المستندات مباشرة الطبيبين اختصاصات وسلطات واسعة بالهيئة بالمخالفة للوصف الوظيفي الذي يحدد سلطاتهم وواجباتهم مثل إصدار تعليمات خاصة بالتشغيل واعتماد مخصصات مالية والتوقيع على قرارات إعفاء من رسوم النقل الإسعافي وفور علم رئيس الهيئة برفض العاملين وقيادات الهيئة الأخرى للوضع غير القانوني وتحكم المساعدين الجدد في مقدرات الهيئة سارع رئيس الهيئة حسب البلاغ بعرض خاطئ آخر على وزير الصحة وإصدار قرار وزاري رقم 98 لسنة 2017 بتكليف أحد المساعدين بتسيير أعمال نائب رئيس الهيئة وهي وظيفة بالدرجة الممتازة بالتجاوز لأربع درجات وظيفية، وقرار رقم 99 لسنة 2014 بتكليف الثاني بتسيير أعمال رئيس قطاع العمليات والتشغيل، وهي وظيفة بالدرجة العليا بالتجاوز لثلاث درجات وظيفية وهما حاليا بالدرجة الثانية متجاوزين جميع العاملين من الحاصلين على الدرجة الأولى ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية بدون الإشارة في مذكرة العرض إلى درجاتهم الوظيفية ووجود درجات وظيفية أعلى بالهيئة وأسباب تجاوزهم.

كما أصدرت الهيئة قرارات لأكثر من 100 رئيس قسم للعمل بالهيئة وصرف مخصصات مالية لهم بالرغم من عدم وجود رؤساء أقسام بالهيكل المعتمد للهيئة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبناء على هذه التكليفات يتم صرف مخصصات شهرية تفوق المليون جنيه لهؤلاء ومنهم كثيرون يرأسون أقساما لا يوجد بها غير رئيس القسم، بالإضافة إلى إدراج القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالعديد من السفريات الخاصة بمعاينة سيارات الإسعاف بألمانيا كرئيس للجنة في بعضها وعضو في بعضها، وكذلك إدراجه ضمن الدورات التدريبية علي ميكانيكا السيارات والأجهزة الطبية بألمانيا رغم أنه تخصص هندسة معمارية، كما تم إدراج القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي الحاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بمكتب رئيس الهيئة لمناظرة سيارة الإسعاف (العينة) بألمانيا وهو عمل فني بحت، علما بأن هذه السفريات منصوص عليها بتعاقد توريد السيارات وتكلفتها محملة بصورة غير مباشرة على الهيئة داخل الإنفاق العام لتوريد السيارات وليست مجانية.

وأشارت المستندات إلى إصدار العديد من القرارات لشخص محدد لكي يتولى مدير إدارة ويحصل على المخصصات المالية لهذا المناصب أكثر من 8 آلاف جنيه شهريا خلال فترة وجيزة وهو مدير إدارة الخدمات الداخلية والتي لا يوجد به غيره، وقد صدر له خلال شهرين 3 قرارات للرئاسة في 3 إدارات مختلفة.

كما كشفت المستندات عن وجود 300 سيارة كلفت الدولة عشرات الملايين وتم تشوينها في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لعدة أشهر، وعندما بدأ التحقيق في البلاغات أسرع المسؤولون بتوزيعها على المحافظات بدون قوة بشرية لتشغيلهم، علاوة على الإعلان عن مسابقة لتعيين سائقين لسيارات الإسعاف منذ 2015 ولم تخرج نتيجتها حتى الآن رغم نقص السائقين، وكان المفترض تعيين 1600 سائق لسد العجز بالهيئة، كما تم توقيع تعاقد لإنشاء المقر الجديد للهيئة بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مالية تزيد على الـ250 مليون جنيه، قابلة للزيادة دون العرض أو موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقا للمادة السابعة من القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2009 الصادر بإنشاء الهيئة.

وأكدت المستندات قيام رئيس الهيئة بالاستعانة بـ”أخصائي علاقات عامة ثالث” بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون للقيام بأعمال رئيس قسم الإعلام بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي بالهيئة بالرغم من وجود إدارة كاملة للعلاقات العامة بالهيئة مما أضاف عليها عبئا ماليا جديدا.