بالمستندات| شباب «مشروعك» بالبحيرة بين تعنت المسؤولين ومطاردة البنوك

عشرات الشباب من محافظة البحيرة أصبحوا فى لحظات مهددين بالسجن دون ذنب سوى أنهم وثقوا في وعود المسؤولين بدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، فصار السجن والإفلاس مصيرهم إذا لم يتدخل قيادات المحافظة.

شباب “مشروع عربات الطاقة الشمسية” التي تعود بدايتها إلى العام الماضي عندما أعلنت محافظة البحيرة عن توفير سيارات متحركة تعمل بالطاقة الشمسية أشبه بالأكشاك المتحركة لبيع الوجبات السريعة والمشروبات ضمن أعمال “مشروعك” الذي يساعد الشباب ويدعمهم من خلال التعاون مع البنوك.

وبالفعل تقدم مئات الشباب للحصول على فرصة عمل كريمة هربا من طوفان البطالة الذى يغرق فيه الملايين، وكانت النتيجة مخيبة للآمال حيث تركتهم المحافظة فريسة لشركة خاصة قامت بتوريد سيارات غير مطابقة للمواصفات من جهة، ومن جهة أخرى، تعنت مسؤولو مجلس مدينة دمنهور معهم ولم يسمحوا لهم بالعمل بحرية أو الوقوف في شوارع المدينة كما هو متفق، مما اضطر الشباب لتأجير جراجات على نفقتهم الخاصة ووقف العمل لحين حسم الأمر مع المسؤولين، وطال انتظار الحل حتى وقع الشباب فريسة فوائد البنوك الكارثية الأمر الذي جعل مستقبلهم مهددا.

محمد السوسي، حاصل على ليسانس حقوق وأحد المتضررين، قال لـ”البديل” إنه تم تحصيل مبلغ 10 آلاف و800 جنيه من كل شاب، وبحساب التكلفة الحقيقية التي تشمل ثمن العربة والقيمة الإيجارية السنوية والمصروفات الإدارية المتفق عليها فإن المبلغ المفترض تحصيله هو 9 آلاف و600 جنيه، ما يعني أنه تم تحصيل 1200 جنيه بدون وجه حق.

إضافة إلى ذلك، أكد السوسي أنه تم تسليم العربة للشباب بمواصفات فنية غير مطابقة للبروتوكول حيث كان المتفق عليه أن تحتوي العربة على 1000 واط طاقة شمسية ولكن تم تسليم العربة بقدرة 100 واط وبطارية واحدة فقط لاتصلح للاستخدام كبطارية شمسية، وقال: لم تساعدنا الشركة في الحصول على أماكن العمل المتفق عليها في البروتوكول، وتم إخبارنا بأنه تم رفضها أمنيا.

وقال حسن مطاريد، حاصل على بكالوريوس تجارة، إنه لم يتم تفعيل بنود البروتوكول الذي كان الهدف منه القضاء على انتشار الباعة الجائلين وإزالة الأكشاك العشوائية للظهور بمظهر حضاري بهذه العربات في المدينة، مشيرا إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة فنية لاستلام السيارات وفحص مطابقتها للمواصفات من عدمه.

وأكد عبد الحميد صومع، ليسانس حقوق، أنهم حصلوا على قروض من بنك مصر بفائدة 16% من القسم المختص بالمشروعات الصغيرة، ثم فوجئوا بأن الفائدة مركبة وتصل نسبتها إلى 28.5% مما أدى إلى عدم قدرتهم على سداد الأقساط، وأرسل البنك تحذيرات وإنذارات للشباب وأسرهم تحمل تهديدات لهم وللضامنين بالحبس.

سعد غراب، رئيس مدينة دمنهور، قال لـ”البديل” إنه لن يقبل أن يضار شاب، وطالبهم بتقديم مذكرة تفصيلية حول الأزمة منذ بدايتها، مؤكدا أنه سوف يتواصل مع مسؤولي الشركة المنفذة لإيجاد أفضل حل بشكل سريع يضمن حق الشباب.

وأوضح غراب، أن الحل هو أن تتحمل الشركة المنفذة مسؤوليتها كاملة وفقا لما جاء في التعاقد المبرم، مضيفا أن مسؤولي الوحدة المحلية لم يتعنتوا لكن هناك سوء تفاهم بين الشباب والشركة لابد من حله حرصا على مستقبل الشباب.