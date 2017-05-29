بالمستندات.. المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات داخل شركة المياه بأسيوط

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صادر يوم 31 يوليو 2016 عن إهدار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أموالًا عامة تتعدى الـ 7 ملايين جنيه.

كما رصد التقرير القادم من الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة الإسراف في تعيين مستشارين كثيرين لرئيس الشركة بأسيوط؛ مما يكلفها شهريًّا 99 ألف جنيه بدون وجه حق، وذكرتقرير المركزي للمحاسبات أن تعيينات المستشارين غير قانونية.

كما رصد التقرير قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بخصم مبلغ 300 جنيه فقط من اموال المقاول عن كل طلمبة مياه لم يتم تركيبها، في حين أن تكلفة الواحدة تقدر بعشرين ألف جنيه؛ مما أدى إلى إهدار مليون جنيه ببند توريد وتركيب الطلمبات، كما أن معظم المناقصات تقبل من عرض وحيد، إضافة إلى إهدار 2 مليون جنيه في عملية إحلال وتجديد 6 آبار لمشروع تنمية وتطوير عشر قرى بأسيوط، وعدم تقديم المقاول لما يفيد بصلاحية مواقع الآبار؛ مما كلف الشركة مبلغ 433 ألف جنيه، كما لم تلتزم الشركة بإسناد كل قرية لمقاول مختلف، مما يثبت شبهة التواطؤ مع المقاول المنفذ لمشروع إحلال وتجديد آبار العشر قرى بأسيوط.

كما ذكر التقرير تأخر الشركة في طرح مشروعات المناطق السخنة؛ مما أدى إلى ضياع نحو 6 ملايين جنيه، وكذا عدم تسوية عمليات الإحلال والتجديد لعامي 2014 – 2015؛ مما أضاع عليها مبالغ مالية تقدر بمليون ومائتي وثمانية وسبعين ألف جنيه.

وكشف التقرير عن إصدار عدة أوامر توريد للرمل والزلط لأحد المقاولين المسجل بالشركة تحت بند المقاولات وليس التوريدات؛ مما أدى إلى إهدار مبالغ مالية كبيرة وفق أوامر التوريد الصادرة من الشركة في 30 إبريل 2015 بمبلغ 817 ألف جنيه، وفي 24 يونية 2015 مبلغ 99 ألف جنيه، وفي أول فبراير 2016 مبلغ 444 ألف جنيه، ولم تستفد الشركة من الرمل والزلط الموردين.

كما رصد تقرير المركزي للمحاسبات تقديم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تسهيلات لبعض شركات المقاولات تصل لأكثر من 2 مليون جنيه، وظهور عيوب وأعطال بمحطة رفع صرف صحي نزلة عبد الإله في عملية الإحلال والتجديد، بتكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه؛ نتيجة عيوب من جانب المقاول واستلام الشركة للمحطة دون اختبارات، وعدم رقابة الشركة على السلف الداخلية المستديمة والمؤقتة التي بلغت نحو مليون جنيه.