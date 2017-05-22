بالمستندات| إهدار المال العام في تأجير مصنع إدكو لرجل أعمال

كشف عدد من أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة عن وجود إهدار للمال العام، في إسناد مشروع تدوير القمامة الذي تمتلكه المحافظة إلى القطاع الخاص، وأوضح مواطنون في مذكرة تقدموا بها إلى إدارة الأموال العامة عن وجود تدني شديد في قيمة تأجير المصنع إلى أحد رجال الأعمال، مؤكدين أن تلك الخطوة تسببت في إعادة عشرات العاملين إلى ديوان مجلس المدينة دون عمل، مما يمثل عبئًا على ميزانية الدولة، في الوقت الذي تم التعاقد فيه مع العاملين والفنيين للعمل بالمصنع.

وقال يمين الرجال، عضو مجلس محلي سابق بإدكو: المصنع تم تأجيره بـ605 آلاف جنيه في السنة، مع العلم أنه يستقبل كمية قمامة تقدر بحوالي 500 طن يوميًّا من المراكز المجاورة لتحويلها إلى سماد عضوي، وسعر الطن منه 80 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المصنع متعاقد مع شركات البترول بإدكو بـ300 ألف جنيه في السنة لبيع مفرزات حديد وبلاستك ونحاس وورق.

وأضاف المهندس محمد شحاتة: المصنع يقع على مساحة 27 فدانًا، 7 أفندنة منها منشآت وأبنية و20 فدانًا خالية، كما أنه يحتوي على خطين للإنتاج، فكيف يتم تأجيره بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًّا فقط وهو ينتج 300 طن سماد عضوي يوميًّا؟! وأضاف شحاتة ان المصنع يحقق أرباحًا ضخمة منذ إنشائه، وتم تأجيره بتلك القيمة المتدنية جدًّا في مزاد تم في سرية تامة.

وانتقد المهندس أيمن شميس تلك الخطوة واعتبرها تسهيلًا لإهدار أموال عامة، مطالبًا بفتح تحقيق واسع في إجراءات المزاد وقيمة المصنع وعائده الاقتصادي، مطالبًا بإعادة المزاد مرة أخرى وتحديد قيمة تتناسب مع الأرباح المتوقعة والمنشآت والمعدات التي يمتلكها المصنع.

من جانبه قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن مدينة إدكو، إلى أن المصنع كان يحقق خسائر بسبب سوء الإدارة، مضيفًا أن المزاد لم يتقدم له سوى شخصين فقط، أحدهما كان عرضه ضعيفًا، ونجح الآخر في الحصول على التعاقد، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا تم مع الوحدة المحلية والقيادات الشعبية تضمن عدم السماح للمستأجر باستخدام الأراضي الفضاء والاكتفاء بالأفدنة السبعة التي تقام عليها المنشآت.

وكانت محافظة البحيرة قد أنشأت مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبه بمدينة إدكو عام 2013، وبدأ العمل في الخط الثاني له بعد إدخال تطويرات بلغت 25 مليون جنيه لتطوير المبني الإداري الخاص بالعاملين والفنيين وإدارة المصنع، والأعمال الإنشائية وخطوط الإنتاج والمعدات، وتساهم شركتا أبو قير وإسكندرية للأسمدة بجزء كبير منها في إطار المشاركة المجتمعية لتنمية وتطوير البيئة المحيطة، وتم وفير اللوادر والحفارات ليعمل بأحدث نظم التكنولوجيا العالمية، وتصل طاقته إلى 500 طن يوميًّا، بالإضافة إلى 80 طنًّا يوميًّا، هي طاقة المصنع الحالي لخدمة مراكز أبو حمص وكفر الدوار والمحمودية وإدكو.