بالفيديو.. يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي

بالفيديو.. يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي

بالفيديو.. يوفنتوس بطلًا للدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي
رياضة

توج فريق يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو” للموسم السادس على التوالي، عقب تغلبه على نظيره كروتوني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب “يوفنتوس أرينا”، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين قبل الأخير من عمر المسابقة.

تقدم للسيدة العجوز ماريو ماندوجوكتش، في الدقيقة الـ15 من أحداث شوط المباراة الأول، وعزز باولو ديبالا تقدم اليوفي بهدف ثانٍ قبل نهاية النصف الأول من المباراة بست دقائق، واختتم ثلاثية أصحاب الملعب والجمهور أليكس ساندرو، في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

رفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 88 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن روما، أقرب منافسيه؛ ليحسم بذلك لقب الكالتشيو لصالحه، بعدما بات مستحيلًا تعويض فارق النقاط الأربعة مع روما، في ظل وجود جولة وحيدة متبقية في عمر الدوري الإيطالي.

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