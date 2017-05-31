بالفيديو والصور| البيروقراطية تعطل افتتاح وحدة صحية مجهزة بسوهاج 6 سنوات

تسبب الروتين والإجراءات البيروقراطية في تأخر افتتاح وحدة صحة الشهيد النقيب محمد حسن عبد الحفيظ الكائنة بقرية الحريدية البحرية الواقعة شمال محافظة سوهاج، التي تم الانتهاء من بنائها بالكامل وتشطيبها في عام 2011، وتم تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة منذ عدة أشهر، ورغم ذلك لا تزال مغلقة في وجه المرضى بسبب عدم توصيل مرفقي المياه والكهرباء.

ويعاني أهالي القرية البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة بسبب عدم وجود وحدات صحية أو مستشفيات بالقرية، مما يضطرهم للذهاب إلى مستشفيات القرى المجاورة أو مستشفى طهطا العام التي تبعد حوالي 15 كيلو مترا، وتضطر النساء الحوامل والأطفال للجوء لمستشفى قرية الشيخ مسعود أو مستشفى قرية الحريدية القبلية.

الحاج محمد أحمد مرسي، أحد أبناء القرية قال إن الأهالي طرقوا أبواب كافة المسؤولين بالمحافظة من إدارة طهطا الصحية ومديرية الصحة والمحافظة دون جدوى، مناشدا وزير الصحة بالتدخل لسرعة تشغيل وافتتاح الوحدة.

وقال الحاج حسين خلف، إن عدم تشغيل الوحدة الصحية وخلو القرية من وحدات صحية أخرى يمثل عبئا على سيدات القرية خاصة الحوامل، كما يؤثر على تطعيم الأطفال.

من جانبه قال الدكتور حسين عبد النبي، مدير الإدارة الصحية بطهطا إن إجراءات نقل ملكية الأرض المقامة عليها الوحدة الصحية كان هو العائق أمام توصيل المرافق للمبنى، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية وأنه خلال فترة قليلة سوف يتم توصيلها تمهيدا لافتتاح الوحدة وتقديم الخدمة الصحية للمرضى وخدمات تنظيم الأسرة .

وأضاف أن الأجهزة التي تم توفيرها مازالت جديدة وموجودة في الكراتين الخاصة بها لحين فتح الوحدة وبدء العمل بها، وأنها مؤمنة داخل المبنى وفي حراسة أمين العهدة الذي يحضر بصفة يومية، لافتاً إلى أن الأجهزة في أماكن محكمة الغلق، وأن قيمتها تتراوح ما بين 6 و7 ملايين جنيه، ومن بينها جهاز تعقيم يتخطى سعره 1.5 مليون جنيه، فضلا عن كرسي عيادة الأسنان وأجهزة المعمل.