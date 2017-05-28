بالفيديو.. كبار القارة العجوز يعوضون خسارة الدوري بـ«الكؤوس»

أسدل الستار على الموسم الرياضي 2016/2017 في القارة العجوز، أمس السبت، واستطاعت الأندية الكبيرة التي خسرت بطولة الدوري هذا الموسم أن تعوض خسارتها بالفوز بالكأس.

أرسنال يحرم تشيلسي من الثنائية

حرم فريق أرسنال المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره تشيلسي من التتويج بثنائية الدوري الإنجليزي “بريميرليج” وكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب “ويمبلي” بهدفين مقابل هدف.

تقدم المدفعجية بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اليكسيس سانشيز، وعادل دييجو كوستا، النتيجة لفريق تشيلسي بطل الدوري في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، لكن لم تدم فرحة جماهير البلوز كثيرًا بهدف التعادل؛ حيث تمكن أرون رامزي، من هز شباكهم ووضعه فريقه في المقدمة بعد مرور ثلاثة دقائق فقط، حاول تشيلسي العودة للمباراة مرة أخرى، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأبدت جماهير الجانرز فرحتها الكبيرة باللقب الذي ظفر به فريقها، حيث جاء بعد موسم كارثي احتل فيه الفريق اللندني المركز الخامس في ترتيب أندية البريميرليج، ليبتعد عن المشاركة في النسخة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

وانفرد أرسنال بالرقم القياسي للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، برصيد 13 لقبًا، يليه مانشستر يونايتد برصيد 12 لقبًا.

إنريكي يُهدي جماهير برشلونة لقبًا قبل رحيله

أنقذ لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، موسم فريقه من الضياع بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب الليجا لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب ديبورتيفو ألافيس، بعدما تمكن البارسا من حسم المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب “فيسنتي كالديرون” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

دورتموند يصالح جماهيره بلقب الكأس

صالح فريق بوروسيا دورتموند جماهيره بعد خسارة لقب الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” بالفوز بالكأس، عقب تغلبه على فريق أينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الأولمبي ببرلين”.

هدف عكسي يحفظ لباريس سان جيرمان ماء الوجه

توج فريق باريس سان جيرمان بكأس فرنسا لكرة القدم، حيث أهدى عيسى سيسوكو، لاعب فريق أنجيه، منافسه لقب الكأس بتسجيله هدفا عكسيا في شباك فريقه، ليمنح الفريق الباريسي لقب صعب جاء بعد أيام من خسارته للقب الدوري لصالح فريق موناكو.

يوفنتوس يحرز الثنائية

تمكن فريق يوفنتوس من الجمع بين بطولة الدوري الإيطالي “كالتشيو” وكأس إيطاليا بعدما تغلب على فريق لاتسيو في المباراة النهائية، ليصبح الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي تمكن من الجمع بين البطولتين هذا الموسم، كما أن لديه فرصة كبيرة في تحقيق الثلاثية التاريخية حيث يواجه فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.