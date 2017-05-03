بالفيديو.. ريال مدريد يضع قدمًا في نهائي أوروبا للعام الثاني على التوالي

وضع فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، عقب الفوز الكبير الذي حققه على جاره أتلتيكومدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانتياجو برنابيو» في ذهاب الدور نصف النهائي.

وضمن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الريال، مقعدًا لفريقه في مباراة الذهب بنسبة تتخطى الـ80 في المائة بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم، على منافسه.

شهدت الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول أول أهداف المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو، ليخرج الملكي متقدمًا في النصف الأول للمباراة.

وعاد رونالدو، بعد مرور 28 دقيقة من أحداث شوط المباراة الثاني، ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، وتمكن صاروخ ماديرا من تسجيل هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق؛ ليعزز فرص الريال في بلوغ المباراة النهائية بشكل كبير.

يكفي الريال التعادل في موقعة الإياب أو الخسارة بفارق هدفين؛ كي يظفر ببطاقة العبور إلى النهائي الثاني له على التوالي تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

أهداف المباراة