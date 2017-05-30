بالفيديو| «العزيمة».. نموذج لقرى الجبل المهمشة بالمنيا

مشكلات عديدة تواجه قرى الظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، التي يقطنها آلاف المواطنين، الذين طمحوا منذ عشرات السنين في تكوين مجتمعات جديدة تلائم حياتهم، ذات الطابع البدوي نسبيًّا، وحبهم للزراعة والابتعاد عن المدنية ومشكلاتها المتعددة.

«العزيمة».. اسم على مسمى لقرية بمركز سمالوط، تجسدها حياة 4 آلاف مواطن، يعيشون على بعد 35 كيلو مترًا تقريبًا بالظهير الصحراوي الغربي، شمال مدينة المنيا، ضمن سلسلة من قرى هذا الظهير والمسماة بقرى الجبل، فما بين المقاومة والبساطة يعيش هؤلاء المواطنون بتلك القرى النائية، ويلزم كل منهم منزله من العصر حتى اليوم التالي، إلَّا أن عدة أزمات تواجههم تسببت في هجرة عشرات الشباب منهم إلى القاهرة ومحافظات أخرى، بينما يواجه آخرون مخاطر المرض والفقر وتوقف الزراعة؛ نتيجة مشكلات المياه والري.

يقول محمد عبد التواب، فني ميكانيكا وأحد أبناء القرية: نعيش بالقرية منذ أكثر من 20 عامًا، إلَّا أن سوء الخدمات التي نعاني منها كفيلة بأن تطرد جميع الأهالي، حيث نواجه أزمة شديدة في مياه الشرب، التي تعد عصب الحياة، وتلك القرى تتميز بالحرارة الشديدة لوقوعها على الظهير الصحراوي، فالمياه شديد الملوحة وتتسبب في تآكل الصنابير والمواسير، فما بالنا بالمواطن الذي سيشربها، مشيرًا إلى أنهم يشرون المياه بالجراكن والفناطيس من قرية شوشة بمبالغ مالية كثيرة تكبدهم عناءً إضافيًّا، رغم سوء حالتهم الاجتماعية.

وأضاف لـ«البديل» أن غالبية أهالي القرية والعزب التابعة لها، ويتجاوز عددهم 4 آلاف مواطن، يعانون من الإصابة بالحصى وفشل الكلى، وأمراض أخرى نتيجة لسوء الماء.

وأعربت أم محمود، إحدى أهالي القرية، عن استيائها من نقص الخدمات وعدم الاهتمام بأوضاعهم من قِبَل المسؤولين، مضيفة أن لديها 4 أبناء وزوجها أصيب بمرض في عينه ولا يمكنه العمل حاليًا، مما يعرضهم لمشكلات كثيرة، خاصة في ظل الغلاء الذي أصاب كافة الأسعار، مؤكدة أنهم يشترون المياه من مناطق عدة مقابل جنيهين للجركن الصغير، معبرة عن غضبها من سوء الخبز بالقرية وعدم نقاء الدقيق، واصفة الخبز بـ«عيش بالتراب» ولا يتحمل أحد تناوله.

وقال سعيد محمد، مزارع: يعاني عدد كبير من أبناء القرية من عدم استكمال تعليمهم وارتفاع نسبة الأمية، خاصة بعد هدم المدرسة الابتدائية منذ 5 سنوات تقريبًا، ووجود مدرسة واحدة تعمل في الفترة الصباحية لطلاب المرحلة الإعدادية، وفي الفترة المسائية تعمل للمرحلة الابتدائية، ويرجع سوء العملية التعليمية بها إلى عدة أسباب منها ضيق المدرسة، فهي عبارة عن مجموعة غرف صغيرة بجوار بعضها، وكل فصل تزيد كثافته عن السبعين طالبًا.

استطرد: ويتوجه شباب القرية إلى محافظات وجه بحري للعمل، خاصة بعد عودة أكثرهم من ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية السيئة هناك، مطالبًا بتطوير قرى الجبل وانتشالها من التهميش الذي تشهده في النواحي كافة.

وأضاف أن الوحدة الصحية بالقرية، التي تم بناؤها وتوفير أجهزة حديثة لها، تفتقد لطبيب، ما يعرض حياة أي مواطن يصاب بلدغات الثعابين أو العقارب بتلك القرى الجبلية للخطر، لابتعاد القرى عن المدينة بنحو عشرين كيلو مترًا، مناشدًا مسؤولي الصحة بتشغيلها.

الحاج فتحي رضا، أحد مزارعي قنا والذي جاء للقرية منذ أعوام عديدة طامحًا في الزراعة والاستصلاح، أكد أن كارثة كبيرة تواجه المزارعين كافة بهذا الظهير، وهي أن الترعة التي تم إنشاؤها لشباب الخريجين جفت تمامًا، وتحولت إلى مصرف لمخلفات مصانع المياه الغازية وبعض المنتجات الأخرى، مشيرًا إلى الترعة بلا مياه منذ 6 أعوام وحتى الآن، واصفًا هذا بأنه إهدار للمال العام، مما دفع الغالبية إلى غرس مواسير لسحب المياه الجوفية من باطن الأرض، لكن هذا كبدهم مصاريف مرتفعة، ناهيك عن انتشار الحشرات والزواحف مما يصيب أهالي القرية بالأمراض.