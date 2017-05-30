بالفيديو.. الأهلي بطلًا للدوري للموسم الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلًا للدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2016/2017، عقب تعادله مساء الاثنين مع نظيره مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “السويس الجديد” ضمن منافسات الأسبوع الـ30.

تقدم الأهلي في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول من اللقاء عن طريق النيجيري جونيور أجايي، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 62 من عمر اللقاء عن طريق وليد سليمان.

وقلص أحمد الشيخ، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف المقاصة، الفارق للأخير بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وبعد مرور أربع دقائق فقط تمكن المقاصة من إدراك هدف التعادل عن طريق الغاني جون أنطوي، لاعب الأهلي المعار لصفوف الفريق الفيومي.

التعادل منح كلا الفريقين نقطة تضاف إلى رصيده؛ ليرتفع رصيد الأهلي إلى 76 نقطة في الصدارة، ويرتفع رصيد المقاصة إلى 64نقطة في وصافة جدول الترتيب وبفارق سبع نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن هذا اللقب يعد الثاني على التوالي للشياطين الحمر واللقب الـ39 في تاريخه بمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف المباراة