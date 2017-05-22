بالفيديو| أهالي بني سويف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة حورية

احتفل أهالي بني سويف بالليلة الختامية لمولد السيدة حورية، أشهر صاحبة مسجد ومقام بوسط المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة بشوارع أحمد عرابي وميدان المديرية والزراعيين والشوارع المجاورة للمسجد الذي تم تزيينه بالأنوار من الداخل لاستقبال الزائرين، حيث نصبت الخيام لكي ينشد الشيوخ في مكبرات الصوت أناشيد آل البيت وقصائد مدح النبي وقراءة القرآن أمام مسجد السيدة حورية، وسط توافد الزوار صغارًا وكبارًا من كل أنحاء الجمهورية لزيارة مقامها، والتبرك بها، خاصة الفتيات المقبلات على الزواج، أملًا في جلب الأولاد والرزق، والبعض لطلب الشفاء وحل مشكلاتهم، ومنهم من يحرص على تقديم كرامات وهدايا صاحبة المقام.

وأمام المسجد انتشر الباعة الجائلون على جانبي الطريق لبيع الفول السوداني والحمص والبلح والحلوى وألعاب الأطفال، وسط انتعاشة في حركة البيع والشراء لتوافد أعداد كبيرة من مختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع المواطنين المشاركين في الاحتفال الأموال والحلوى والمأكولات الجاهزة والشعبية واللحوم والمشروبات الساخنة على الزائرين على المكان مجانًا احتفالًا بالمناسبة.

حورية الخلد ما أبهى محياكي .. يا كعبة الحسن والأنوار مجلاكي

والله يعطي ويرضي كل صالحة .. فما تشائين شاء الله مولاكي

هكذا يناشد الأهالي ببني سويف تلك الأبيات الخالدة التي سطرها العارف بالله محمد مصطفى السعدني في القصيدة السعدية، مادحًا «زينب الصغرى» أو السيدة حورية أو «الست حورية» كما يتعارف عليها أهالي بني سويف من البسطاء.

يذكر أن السيدة حورية اسمها زينب الحسينية شرف الدين ويمتد نسبها إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، ورافقت رضى الله عنها الجيوش الإسلامية عند فتح مصر، واستقرت ببني سويف، واسمها الحقيقي زينب الحسينية نسبة إلى مولانا الإمام الحسين بن علي، رضى الله عنهما، وسميت زينب نسبة إلى عمتها السيدة زينب الكبرى بنت علي، ولقبت بزينب الصغرى كما لقبت بالسيدة حورية لجمالها وورعها وتقاها، وتوفيت وهي بكر لم تتزوج، ونسبها من جهة الأب فهي زينب بنت أبي عبد الله شرف الدين الإمام الحسين بن علي، كرم الله وجهه، ونسبها من جهة الأم يعود لكسري ملك الفرس.

وبحسب الدكتور محمود صبيح، الباحث الإسلامي، فإن مقام السيدة حورية يعتبر من أشهر مقامات بني سويف، ويقصده الناس من كل مكان، ومعروف بإجابة الدعاء وتنفيس الكربات، والسيرة الزكية في تاريخ السيدة حورية، رضي الله عنها، منقوشة داخل الضريح، فهي شمس لا تحتاج إلى تعريف، فكل مؤمن يدخل روضتها الشريفة يرى العجب العجاب والنور الوضاء.

وأضاف أنها كانت رحالة وشهدت الفتوحات الإسلامية لمصر في موكب عظيم من آل البيت ببلدة البهنسا الغراء، ببني مزار محافظة المنيا، وكانت تلك آخر موقعة حربية حضرتها، وأثناء عودتها نزلت ببني سويف واستقرت بها إلى أن ماتت، بعد حمى أصابتها، ودفنت بهذا المكان، وبجوارها يدفن الشيخ سعد الدين والشيخ يوسف.