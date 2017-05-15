بالفيديو.. أفضل ضارب بالعالم لـ«البديل»: هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى بيتي

الأهلي تجاهلني عقب عودتي من تركيا فوقعت للجيش

الحديث حول عودتي للنادي الأهلي مرة أخرى لم يرتقِ لمفاوضات رسمية.. وإن حدث، فسأطلب من الجيس السماح لي بالرحيل

هذا هو الوقت المناسب للعودة لبيتي من جديد

تمنيت اللعب في الدوري الإيطالي.. واستفدت من تجربة تركيا

تشبيهي بـ«ميسي» لقب أشكرهم عليه.. وليس غريبًا على الجمهور الذي صنع أحمد صلاح

تصوير/ محمد منير

اتفق الجميع على أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى بالعالم، ويعد لاعب كرة القدم الموهوب عملة نادرة تتهافت عليها العديد من الأندية من أجل الظفر بها، ولكن أن تكون نجمًا في لعبة عدد متابعيها يقل بشكل كبير عن اللعبة الشعبية الأولى في بلدك، وأن تحجز مكانًا في قلوب جماهيرك، ويُضرب بك المثل دائمًا فهذا شيء صعب إن لم يكن مستحيلًا.. أحمد صلاح الدين، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة الأسبق للنادي الأهلي وطلائع الجيش والمنتخب المصري الحالي، حقق ذلك، وسجل اسمه بحروف من نور في سجلات الرياضة المصرية، وأصبح رمزًا من رموز الرياضة في مصر.

«البديل» التقت به؛ للحديث عن آخر مفاوضاته مع الأهلي وأبرز المحطات في مسيرته الاحترافية والسبب الحقيقي وراء رحيله عن الجزيرة.

بدايتك كانت بالنادي الأهلي؛ ولذلك نبدأ حديثنا به.. الجماهير تتساءل ما سبب رحيلك عن النادي؟

طلبت من الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي وقتها، الرحيل إلى تركيا؛ من أجل خوض تجربة الاحتراف عقب فترة التوقف التي صاحبت أحداث بورسعيد، وبالفعل لم يمانع، وقال لن نقف أمام رغبة أي لاعب. وخضت تجربة احتراف ناجحة بالدوري التركي، ولكن لأسباب أسرية فضلت العودة إلى مصر، وعقب عودتي لم يفاتحني أحد بالنادي من أجل العودة إليه، فقام نادي الجيش بالحديث معي حول انتقالي إلى صفوفه. فكرت قليلًا، ثم قررت أنا وزميلي عبد الله عبد السلام، التوقيع لمدة عام، قبل أن نمدد للنادي؛ بسبب تجاهل مسؤولي الأهلي في تلك الفترة.

راضٍ عن مسيرتك الاحترافية؟

بكل تأكيد خضت فترة احتراف في الدوري الروسي عبر بوابة دينامو إنتر، وقدمنا عروضًا قوية، جعلتني أحتل صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للنقاط خلال النصف الأول من الموسم، ولكن نظرًا للأزمة المالية التي ضربت النادي لم أستطع أن أستكمل الموسم. ولكن حتى الآن عندما أذهب إلى روسيا، الناس تتذكرني، وتتحدث معي بشكل جيد.

وسطرت تاريخًا كبيرًا في الدوري التركي مع فريق هال بنك، حيث حصلت على بطولة أوروبا، وحصدت لقب أفضل لاعب وأفضل ضارب وأفضل مرسل في البطولة، قبل أن أنتقل إلى صفوف جالطة سراي التركي أيضًا، وأحقق نتائج جيدة معه، هذا بالإضافة إلى بعض التجارب في الدوريات العربية، ولكن اللعب في أوروبا شيء مختلف. العام هناك يمثل 10 أعوام في اللعب بالدوري المحلي أو الدوريات العربية.

مثلت النادي الأهلي أكبر نادٍ في مصر وإفريقيا وعددًا من الأندية الأوروبية.. الدافع وراء انتقالك إلى صفوف الجيش؟

قبل انتقالي إلى صفوف الجيش كان الفريق ينافس على المركزين الثاني والثالث، ولم يكن فريق بطولة، ولكن عقب عودتي من تركيا كان الأهلي يمر بظروف صعبة، ورحل العديد من النجوم، وانضموا إلى صفوف الجيش، بالإضافة إلى بعض النجوم من الأندية الأخرى؛ ليرتفع طموح الفريق، وينتقل من مرحلة المنافسة على الوصافة إلى مرحلة البطولة، وبالفعل جاءت البطولات بداية من كأس مصر، حتى وصل الفريق إلى خمس بطولات خلال ثلاثة أعوام في إنجاز غير مسبوق للفريق العسكري.

ومن الأشياء التي جعلتني أقبل تمثيل الفريق العسكري طموحي، وأن الرياضة لا تعرف المستحيل. فما حققته مع الأهلي وخلال مسيرتي الاحترافية يمكن أن أحققه مع فريق جديد، كما كانت لديَّ رغبة في تحقيق مجد شخصي، وهو أن أكون أكثر لاعب مصر وإفريقي حقق بطولات خلال مسيرته.

في الوقت الذي تقود فيه فريق الجيش والمنتخب للفوز بالبطولات.. جماهير الأهلي تتساءل لماذا لا يعود صلاح لصفوف الفريق؟

النادي الأهلي صاحب الفضل فيما وصل إليه أحمد صلاح، ومن حق النادي أني أختم مسيرتي الرياضية فيه، وليس المقصود أني سألعب موسم وأعتزل، ولكن ألعب موسمًا واثنين وثلاثة قبل التفكير في الاعتزال.

هل فاتحك أحد من أجل العودة للأهلي؟

هناك كلام دار خلال الفترة الماضية، ولكن لم يرتقِ إلى الشكل الرسمي، حيث لم يحدثني أحد في الجيش أن الأهلي قام بطلبي رسميًّا.

في حالة قيام الأهلي بطلبك رسميًّا.. هل ستطلب من إدارة الجيش الرحيل رغم بقاء عام في عقدك؟

أنا واثق أن إدارة الجيش لن تقف أمام لاعب لم يبخل بنقطة عرق واحدة من أجل الفريق. أنا بعيد عن الأهلي منذ ستة أعوام، ومع ذلك الجميع يدعمني، سواء مسؤولون أو جمهور، ومن حقهم أن أعود وأخدم النادي، وأنا قادر على ذلك، وأرى أن هذا هو الوقت المناسب من أجل العودة لصفوف الفريق.

أكثر تجربة ترى أنك استفدت منها بشكل كبير خلال مسيرتك الاحترافية؟

هال بنك أول تجربة احترافية حقيقية، قدمت من خلالها مردودًا طيبًا، وحققت انجازات كبيرة، وكانت نقلة كبيرة في حياتي.

تجربة كنت تتمنى خوضها؟

تحقيق مركز جيد مع المنتخب المصري في كأس العالم.

دوري حلمت باللعب فيه؟

الدوري الإيطالي، كنت أمتلك عرضًا في وقت من الأوقات للانتقال إليه، ولكن لم تسر الأمور بنجاح.

مثلك الأعلى؟

أخي الأكبر كان يدعمني بشكل كبير، وتعلمت منه الكثير في حياتي الشخصية والرياضية.

لماذا لا نرى محترفين مصريين في أوروبا؟

الطائرة محتاجة تسويقًا كبيرًا، حيث تختلف عن كرة القدم، الأخيرة تحرص الميديا على نقل مبارياتها والتعليق عليها وتحليلها، بعكس الكرة الطائرة التي تنقل مبارياتها الهامة فقط، ولذلك لا يتم مشاهدة اللاعب المصري إلا من خلال البطولات الكبرى التي يشارك فيها مع المنتخب الوطني، وكي ينتقل اللاعب للعب في أوروبا، يحتاج من يسوقه بشكل جيد.

على الرغم من أن المنتخب المصري مرشح دائم للفوز بالببطولات الإفريقية إلا أن نتائجه على الصعيد الدولي ليست جيدة؟

فارق الاحتكاك بين الدوري المصري وأوروبا كبير، الدوري الإيطالي على سبيل المثال يتنافس عليه أكثر من ثمانية أندية، وفي البرازيل هناك تقارب كبير بين مستوى ونتائج الأندية، في مصر والقارة السمراء هناك فجوة كبيرة بين البطل وباقي الأندية.

مصر قادرة على حصد كاس العالم؟

صعب، وأكون غير صادق لو قلت نستطيع.. ولكن على المستوى الشخصي أتمنى أن يحدث ذلك، أتذكر أن أفضل نتيجة حققتها مصر كانت المركز الرابع في بطولة العالم للنائشين التي احتضنتها مصر.

الدوري العالمي فرق مع أحمد صلاح؟

بكل تأكيد وليس أنا فقط، ولكن مع المنتخب المصري بشكل عام، الاحتكاك مع المنتخبات الأعلى منك في المستوى يساعدك على تطوير مستواك. أنت المستفيد الأول من هذا الاحتكاك وليس هم.

مباراة لا تستطيع أن تنساها؟

مباراة المنتخب الإسباني في بطولة البحر الأبيض المتوسط.

أفضل بطولة في مسيرتك؟

بطولة كأس أوروبا.

أقوى منتخب في العالم الآن؟

المنتخب البرازيلي، ويليه الإيطالي، ولكن يعد المنتخب الأمريكي الأكثر متعة، كما يعد الأمريكان أصحاب الفضل في تطوير اللعبة.

جمهور الأهلي شبهك بميسي نجم برشلونة؟

حاجة كبيرة جدًّا، وحاجة باشكرهم عليها. الجمهور ده اللي عمل أحمد صلاح، بعد ربنا سبحانه وتعالى.

لقب أفضل ضارب في العالم ماذا يمثل لك؟

يمثل لي الكثير من طموحي.. كان طموحي كبيرًا في أن أحقق ما حققه نجوم اللعبة، وأن أكون لاعبًا عالميًّا، ربنا عوضني في كأس العالم 2011 عن بعض الإخفاقات بأن أحصل على لقب أفضل ضارب في العالم، وتم تكريمي في النادي الأهلي حينها، وكنت قريبًا من حصد لقب شخصي ثانٍ في كأس العالم 2015، حيث كنت أكثر اللاعبين تسجيلًا للنقاط، ولكن لأسباب انتخابية تم استبعادي لصالح لاعبين في أوروبا.

طموحك للفترة المقبلة؟

أوصل أولمبياد طوكيو 2020، وأرجع النادي الأهلي “بيتي” من جديد، وأختتم مسيرتي هناك.