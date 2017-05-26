بالصور| عمال اليومية.. حين تضيق السبل في «الشهر الكريم»

مأساة حقيقية يتعرض لها العديد من عمال اليومية والذين يقومون بأعمال المقاولات الصغيرة، حيث ضاقت بهم السبل وأصبح سعيهم وراء رزقهم في غير طائل، وازداد الوضع صعوبة في تلك الأيام التي يستقبلون فيها شهر رمضان الكريم، فقد أفادت آخر الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011، بأن عدد عمال اليومية أو ما يطلق عليهم الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، إلَّا أنهم ينتمون إلى طائفة المهمشين الذين لا يستطيعون الحصول على أبسط الحقوق الآدمية التي يكفلها الدستور والقانون في كل بلدان العالم ما عدا مصر.

يستقبل عمال اليومية شهر رمضان المبارك بالجلوس على أرصفة الشوارع بالميادين المشهورة بالمدن والقرى، لم تمنعهم حرارة الشمس الحارقة من حلم الحصول على زبون يقصدهم لتتفتح لهم أبواب رزق جديدة؛ لسد احتياجات أبنائهم والقدرة على شراء مستلزمات أسرهم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهم في نهاية المطاف واقعون ما بين الحاجة للعمل من أجل الحصول على حفنة جنيهات قليلة من جهة، وتهميش المجتمع لهم وتغاضيه عن حقوقهم من جهة أخرى.

قال علي السيد، 41 سنة، حاصل علي دبلوم صنائع ولديه 4 أولاد: أصبحت عامل يومية بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهي، فلم استطع الحصول على وظيفة حكومية، رغم أني تقدمت بأوراقي في مسابقات كثيرة حكومية وخاصة، لكن كانت تحتاج للمال والواسطة، فلم أجد أمامي إلَّا الحضور فجرًا إلى مدينة طنطا للعمل باليومية، ومع ذلك أعاني من قلة الزبائن وأعاني كثيرًا، خاصة أننا بعد ساعات قليلة نستقبل شهرًا كريمًا ونحن في أشد الحاجة إلى توفير مستلزمات عائلتي، فضلًا عن مصاريف تعليم أولادي الأربعة، ولا أملك أي مصدر للدخل، «وكل اللي بحلم بيه تكون ليا يومية ثابتة أو شهرية من نقابة تكون خاصة بينا».

وأضاف محمود عسكر، 55 عامًا: أعمل «فواعلي» منذ 37 عامًا، ولم أعان مطلقًا مثلما أعاني خلال تلك الأيام، فهذه هي أسوأ أيام مرت علينا كعمال يومية، مما دعاني لتقديم أوراقي للشؤون الاجتماعية لصرف معونة أو معاش ضمان عدة مرات، لكن دون جدوى، لافتًا إلى أنه كان في أوقات كثيرة يترك العمل ويرحل من تلقاء نفسه، لكنه في تلك الأيام يتمنى أن يشاور عليه زبون للهروب من شبح الفقر وقلة الحيلة، مضيفًا: نحن نتحمل قسوة الحياة والغربة عن أبنائنا وزوجاتنا طوال اليوم، بل والأكثر من ذلك نحفر في الصخر لكي لا نكون عبئًا على أحد، وكل ذلك يهون من أجل لقمة العيش.

وقال خالد سلامة، 40 عامًا، متزوج ولديه 3 أبناء وحاصل على دبلوم زراعة: أنا راجل «أرزقي» على باب الله، بطلع كل يوم الصبح وأفضل قاعد مستحمل حرقة الشمس، بس الحمد لله اللي بيخليني أتحمل تعب اليوم كله لما برجع وأقعد في وسط ولادي، وده عندى بالدنيا كلها، والحمد لله في آخر الليل بنام وسط عيالي وضميري مرتاح».

وطالب ياسر دياب، عضو المجلس القومي للعمال والفلاحين، برفع الظلم وإرساء العدل والمساواة دون تمييز، موضحًا أن عمال اليومية في خطر كبير، لإهمال الحكومة لهم، وإهدار حقوقهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش.

وأشار إلى أن عمال اليومية في صراع دائم من أجل رغيف العيش؛ بسبب سياسات غير صائبة، فخيرات مصر تصب فىي جيوب الأغنياء دون النظر لهؤلاء الفقراء، فيجب سن مجموعة من الضوابط القانونية للاهتمام بتلك الطبقة؛ للحفاظ على الحقوق العمالية والاجتماعية للطبقة العاملة، سعيًا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي ومراعاة مصلحة أفراد الشعب، وهي مطالب مشروعة.