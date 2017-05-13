بالصور.. سر نحت تمثال شامبليون وهو يدوس رأس إخناتون

أثار تمثال “شامبليون” وهو يضع إحدى قدميه على رأس تمثال أحد أعظم ملوك الفراعنة استنكار العديد من الباحثين والعاملين بالآثار على أن هذا العمل يسيء إلى الحضارة المصرية والتاريخ المصري المشرف، ويُظهر الأفكار المبيتة لدى الغرب تجاه نظرتهم للشعوب العربية ومعنى الحرية لديهم”.مطالبين الحكومة الفرنسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل إزالة هذا العمل المشين.

“البديل” التقى الباحث التاريخي حسن علي سليم، مؤلف كتاب “مصر والإعجاز التاريخي”، الذى كشف أن هذا التمثال عمره أكثر من مائتي عام، ومتواجد في فناء الكوليدج دي فرانس بباريس، وهو يجسد صورة “جون فرانسوا شامبليون”، الذي كان ضابطًا في الحملة الفرنسية، واكتشف حجر رشيد، ولكن المؤلم في الأمر هو أن التمثال يجسد شامبليون وقد وضع قدمه فوق إخناتون، ولدوافع غير مفهومة تم وضع التمثال بهذه الصورة، حيث يراه الطلاب الوافدون إلى الكلية من أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وربما من الأمريكتين إهانة غير متوقعة لأم الحضارات ومهد الفكر الإنساني الرفيع، مضيفًا: نعلم جميعَا أن إخناتون تحديدًا هو الحاكم الفيلسوف الذي اكتشف طبيعة التوحيد بفطرته مجسدًا في قرص الشمس قبل ظهور الديانات السماوية، فخرج من عصور عبادة الوثن إلى عبادة الإله الأحد.

ويرى سليم أنه وجب الدفاع عن مصر وشرفها ومجدها بكل ما نستطيع من قوة، وأقله الأوراق والأقلام، فتصحيح التاريخ المصري القديم أصبح اليوم مهمة نضالية قومية ملحة، خاصة في تلك الظروف العصيبة التي نمر بها؛ بسبب وجود دخلاء على البلاد، يحاولون بشتى الطرق تغيير هويتها وشخصيتها، مشيرًا إلى أن التاريخ المصري تعرض للعديد من المؤامرات، كان أهمها على يد شامبليون والكنيسة في أوروبا، حيث قامت معركة استغرقت 70 سنة في أوروبا حول إظهار التاريخ الحقيقي لمصر بين علماء المصريات والكنيسة ، كاشفًا أن الكنيسة اعتبرت أن إظهار التاريخ الحقيقي لمصر هو “هدم الديانة”، وصرحوا على الملأ بوجود تناقض بين نصوص التوراة والاكتشافات الأثرية، فما كان من شامبليون إلا إرضاء الكنيسة، حيث كان سياسيًّا بارعًا، فكان يخشى على نفسه من الكنيسة، لذا أخذ يهدئ من روع رجال الكنيسة، ويكتم أسرار التاريخ المصري الذي كشف العديد من الأمور التي تضر بكنيسة أوروبا، والتى لجأ نحَّاتها إلى عمل هذا التمثال لإهانة الحضارة المصرية والتشكيك في الحقائق التى توصل إليها شامبليون.

وتابع: إلا أنه في النهاية صحا ضميره العلمي، وأرسل رسالة إلى شقيقه يقول فيها “إني حصلت على نتائج مربكة إلى الحد الأقصى، من وجوه عدة؛ لذا يجب بقاؤها في طي الكتمان، وظهرت أمامي أشياء كثيرة عديدة مربكة في قدم التاريخ المصري أكثر بكثير مما ذكرته التوراة”، فبدأت الكنيسة تشعر بالقلق؛ لأن دراسة الآثار والكتابات والعلوم المصرية تهدم الأسس التى تقوم عليها الديانة، وتدمر سلطان التوراة، واشتعلت معركة حامية شغلت بها أوروبا من سنة 1793 إلى 1880 م. هذه المعركة تمت في أوروبا وشعب مصر الطيب لا يعلم عنها شيئًا.

واختتم حديثه قائلًا إن ذلك التمثال الذي نتحدث عنه يجسد إهانة بالغة، ولو رمزية، ويجب أن يتفهم المسؤولون عن الكلية الفرنسية العريقة شعور المصريين، خصوصًا أن كثيرًا من الطلاب الوافدين إلى الكلية والدارسين فيها يحرصون على أخذ صور تذكارية مع ذلك التمثال المهين.

يذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بالآثار أصدرت بيانًا الخميس الماضي، طالبت من خلاله الحكومة الفرنسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إزالة هذا العمل المشين، وإلا ستقوم النقابة بدعوة جميع الفنانين التشكيليين والموهوبين في مصر لصناعة آلاف التماثيل التي لن تكون أقل احتقارًا وغضبًا من هذا العمل، مع وضعه في كل ميادين مصر، وأمام السفارة الفرنسية.