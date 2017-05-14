بالصور| تجدد محاولات تهجير سكان منشية فؤاد.. وغضب الأهالي يتصاعد

تجمهر أهالي منشية فؤاد البحرية، الواقعة خلف شريط السكك الحديدية بمدينة كفر الشيخ؛ اعتراضًا على تجدد محاولات التهجير التي يمارسها المسؤولين تجاههم بحجة تطوير المنطقة، مطالبين بتقنين أوضاعهم وتمليك منازلهم لتكون منطقة حضارية ذات شكل جمالي من خلال تطوير المنازل وإعادة بنائها من جديد على نفقتهم الخاصة.

وتصاعدت حالة الغضب لدى الأهالي في استغاثاتهم، حيث أكد فرج سعفان، أحد الأهالي، لـ«البديل» أن أكثر من 280 أسرة تسكن تلك المنطقة يعانون أشد معاناة من الإهمال الحكومي الشديد، فلم تمتد يد التطوير إلى المنطقة منذ نشأتها في 1967، ولا جديد منذ أعوام سوى بعض التصريحات الخاصة بنقل سكان المنطقة من موقعهم، كما حدث مع سكان منطقة منشية فؤاد القبلية العشوائية ـ التى يطلق عليها الآن منشية فؤاد الجديدة – التي كانت مواجهة لمنطقتنا وتم نقل سكانها إلى مساكن سوق الجملة وإزالة جميع المباني بالكامل، وتم توزيعها على مستثمرين لإقامة مشاريع وهمية لم تتم، إلَّا أن سكان منطقة منشية فؤاد البحرية يرفضون الانتقال من مساكنهم إلى أي منطقة أخرى تحت أي ظرف من الظروف، رغم أن المنطقة لا يوجد بها أي رعاية صحية أو مرافق أو معيشة آدمية، وأنهم على استعداد تام لتطويرها على نفقاتهم الخاصة وبالجهود الذاتية إذا ما تم تقنين أوضاعهم وتملك منازلهم.

وقال محمود سلامة، أحد الأهالي: تلك المنطقة تعاني منذ سنوات من تجاهل صارخ للمسؤولين، متسائلًا: لماذا يرفض المسؤولون بالدولة تطوير المنطقة والقيام بتقنين أوضاعنا، من أجل تطوير المنازل وتوفير حياة آدمية وكريمة للسكان؟ ورغم تعدد المناشدات إلَّا أنه لا حياة لمن تنادي، ولم يستجب لنا أحد رغم الوعود المتكررة للمسؤولين بتطوير المنطقة، خاصة أننا نرفض التهجير إلى أي منطقة أخرى ولن نترك منازلنا تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف رأفت عبد الرحمن، عامل، أن أبناء تلك المنطقة يعملون في تدوير المخلفات وصناعة الكرتون بعد منحهم قروض من المحافظة تشجيعًا على العمل، حيث إن تلك المنطقة من أشد المناطق بمحافظة كفر الشيخ التي تعاني من البطالة كما تعانى من عدم وجود رعاية صحية، ومشكلتها تتمثل في أن الحكومة لا تعترف بنا وتريد نقلنا أو تهجيرنا إلى وحدات سكنية صغيرة بمنطقة أخرى، وهذا ما نرفضه تمامًا.

وأشار سيد مخيمر، أحد السكان، إلى أنهم أرسلوا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات إلى المسؤولين كافة، وتحدثوا مع المسؤولين بمجلس المدينة والمحافظة مرارًا وتكرارًا من أجل تطوير المنطقة دون جدوى، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حل مشكلتهم وتقنين أوضاعهم وتطوير المنطقة تطويرًا شاملًا لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من أهالي المنطقة يعانون من الأمراض المزمنة ويحتاجون إلى رعاية صحية حقيقية.

من جانبه يرى المهندس راضي أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أن منطقة منشية فؤاد البحرية من أبرز المناطق العشوائية بالمحافظة، وهناك العديد من الدراسات والأبحاث لتطويرها، إلَّا أن السكان يقفون حائلًا أمام تنفيذ مخطط التطوير، عن طريق نقل هؤلاء الأهالي على مراحل إلى عمارات جديدة ملك للدولة بمنطقة الروضة بكفر الشيخ تعويضًا عن منازلهم القديمة، حتى نستطيع تنفيذ عمليات التطوير والإعمار وإعادتهم مرة أخرى إليها، إلَّا أن معظمهم اعترضوا على فكرة النقل خوفًا من عدم إعادتهم مرة أخرى للمنطقة، ولم يوافق منهم سوى 45 شخصًا.

وأعرب راضي عن أمله في تعاون سكان المنطقة مع الأجهزة التنفيذية من أجل الصالح العام، حيث إننا جميعًا مشاركون في المسؤولية، وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا أننا مستمرون في إعادة إعمار وتطوير المناطق العشوائية الاكثر احتياجًا بالمحافظة، مع تعهدنا الكامل بتسليم السكان الذين سيتم نقلهم إلى مناطق أخرى، وحدات سكنية جديدة ووعد بتحضير اجتماع عاجل للأهالي لحل جميع مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.