بالصور| «الحياة ألوان».. مبادرة لتجميل أكشاك الكهرباء بسوهاج

أطلقت محافظة سوهاج مبادرة “الحياة ألوان” لتلوين أكشاك الكهرباء المنتشرة بشوارع حي شرق مدينة سوهاج، بطريقة فنية مبتكرة في الكتابة والرسم، حملت عبارات تثقيفية متنوعة لدعم ثقافة الجمال لدى المواطن السوهاجي، وبث روح الاهتمام والمحافظة على نظافة الشارع وظهوره بالمظهر الحضاري الذي يليق.

يتولى تنفيذ المبادرة مجموعة من الشباب الفنانين والرسامين، أصحاب موهبة الرسم والكتابة علي الحوائط والجداريات الكبيرة من أبناء محافظة سوهاج بالمجان دون تقاض أي مبالغ مالية كمساهمة منهم في تجميل المحافظة، حيث تم الانتهاء من تجميل وتلوين أكشاك الكهرباء الموجودة بشوارع الجمهورية والتحرير وسعد زغلول وأمام المنطقة الأزهرية ومديرية الزراعة، وتستمر المبادرة حتى الانتهاء من تلوين جميع أكشاك الكهرباء الموجودة بالحي.

محمد عبد الرحيم، أحد الرسامين المشاركين في “الحياة ألوان”، قال إنه علم بالمبادرة من خلال بعض الأصدقاء فقرر المشاركة دون تردد، مضيفا أن مشاركته في العمل بالشارع أمام المواطنين بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية يزيد من فرص عمله كخطاط ويحسن من دخله، فضلاً عن إسهامه في تجميل المنظر العام للشارع السوهاجي.

وأوضح عبد الرحيم لـ”البديل” أن المبادرة استطاعت جذب غالبية مواطني سوهاج للسلوك الراقي وعدم إلقاء القمامة ومخلفات الاستهلاكات المنزلية بجوار أكشاك الكهرباء التي قد تتسبب في حرائق خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وعن مشاركته في المبادرة بالمجان، أضاف عبد الرحيم: “إنني أقوم بتلوين ورسم أكشاك الكهرباء في آخر اليوم بعد الانتهاء من عملي وبعد انخفاض درجة حرارة الجو”، قائلا: “الفلوس ليست كل شيء”.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن المبادرة مستمرة لحين إضفاء لمسات فنية مبهجة علي جميع أكشاك الكهرباء المنتشرة بحي شرق سوهاج وجداريات المسرح الروماني، وأسفل كوبري أخميم العلوي علي النيل، مضيفاً لـ”البديل” أن الكتابة والرسم علي أكشاك الكهرباء تكون مناسبة مع النسق المعماري لأبرز مكان أو مَعلم أو مبنى محيط بكشك الكهرباء، لتحمل رسالة توعية بأهمية النظافة وتعميق ثقافة الجمال لدى المواطنين تجاه المكان، موضحاً أن المبادرة سيتم تعميمها بجميع مدن ومراكز المحافظة، ومؤكدا دعمه وترحيبه بمقترحات المواطنين والمشاركات الفنية من الموهوبين من أبناء المحافظة.