بالصور.. الإهمال يضرب مسجد سيدي أبو غنام الأثري في بيلا

يشهد مسجد سيدي سالم البيلي أبو غنام الأثري بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حالة من الإهمال الشديد، أدت إلى تهالك جدرانه وسقفه وسوء حالة دورات المياه به، على الرغم من أهميته باعتباره أحد أقدم المساجد الأثرية في المدينة، ويعد من أشهر وأكبر المساجد الموجودة في محافظة كفرالشيخ، من حيث العراقة والتاريخ.

صاحبه العارف بالله سالم البيلي أبو غنام، أحد الأقطاب الصوفيين، ويأتي إليه الملايين من جميع أنحاء الجمهورية أثناء الاحتفال بمولده، ويعتبر تحفة فنية بناءً وعمارة، وتم بناؤه على مساحة ألفي متر سنة 700 هجرية، أي منذ ما يقرب من 734 سنة، وتم تجديده في عهد الخديوي إسماعيل، وبه منبر كبير منقرش تمت صناعته في سنة 1321هجرية، أي منذ ما يقرب من 113 عاماً، كما يوجد به كرسي خشبي، تمت صناعته قبل ما يقرب من 100 عام.

قال عبد الفتاح سليمان عبده، من أهالي المدينة، إنه على الرغم من قدم وعراقة المسجد ووجود ضريح صاحبه العارف بالله سالم البيلي أبو غنام، داخل حجرة كبيرة، فإنه يعاني الإهمال سواء من مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، أو إدارة الآثار بالمحافظة، ليندرج في قوائم إهمال المنشآت الأثرية والتاريخية، لافتا إلى أن دورات المياه بالمسجد أصبحت لا تصلح للاستخدام نهائيا، بالإضافة إلى تهالك جدرانه وسقفه، وأصبح مهددا بالسقوط في أي وقت، وطالب اللواء السيد إبرهيم، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة ترميم المسجد لما له من مكانة كبيرة بين أبناء المدينة.

من جانبه، أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المسجد في عهدة وزارة الآثار وهي المكلفة بترميمه وتطويره، مشيرا إلى أنه تم إرسال لجنة مشكلة من مهندسين فنيين لمتابعة المسجد ووضع تصور لإنقاذه.