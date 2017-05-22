بالأرقام| الفرعون المصري يتفوق على محارب الصحراء

مع نهاية الموسم الرياضي 2016/2017 في القارة العجوز، بدأ الحديث في الشارع الرياضي العربي حول أفضل محترف عربي هذا الموسم، ومن سيكون الحصان الأسود لنيل جائزة أفضل لاعب عربي وإفريقي في عام 2017.

ووفقًا لموقع «whoscored» العالمي، فإن الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق روما الإيطالي، قدم موسمًا استثنائيًّا مع ذئاب العاصمة الإيطالية، جعله المرشح الأول لنيل جائزة اللاعب الأفضل في القارة السمراء، بعد تراجع مستوى محرز مع ليستر، وابتعاد ماني، عن المشاركة مع ليفربول بسبب الإصابة.

وبات الجناح الطائر للفراعنة أحد الأوراق المهمة التي يعتمد عليها الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب روما في تشكيلته، وساهم صلاح بقوة في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا ووصوله إلى نصف نهائي كأس إيطاليا.

وأظهرت إحصائيات الموقع العالمي تفوق الفرعون على محارب الصحراء على صعيد الأرقام، فمن حيث عدد المباريات شارك رياض محرز مع فريقه هذا الموسم في 33 مباراة بواقع 30 لقاءً بشكل أساسي وثلاث كبديل بواقع ألفين و837 دقيقة لعب، بينما شارك صلاح، مع روما في 28 مباراة بواقع 26 لقاءً بشكل أساسي ومباراتين كبديل بواقع ألفين و433 دقيقة لعب.

وبالنسبة لتسجيل الأهداف وصناعتها، فقد سجل محارب الصحراء ستة أهداف مع فريقه في مسابقة الدوري، وصنع ثلاثة، بينما سجل صلاح 15 هدفًا وصنع 11، وعن الحصول على بطاقات صفراء وحمراء، فقد حصل لاعب ليستر سيتي على أربع بطاقات صفراء، وحصل لاعب روما على بطاقتين، ولم يحصل الثنائي على أي بطاقات حمراء.

وجاءت نسبة معدل التسديد والتمريرات الناجحة لمحرز بـ2.1 معدل التسديد و77.6 التمرير الناجح، أما صلاح 2.7 معدل التسديد و80.2 التمرير الناجح.

وفي التحامات الهواء تفوق لاعب الأخضر على جناح الفراعنة، حيث حقق الأول 0.6، بفارق ثلاث نقاط عن الأخير.

وحصد صلاح لقب رجل المباراة، التي تمنح لأفضل لاعب في المباراة، في أربع مناسبات، بينما حصل عليها محرز في مناسبتين فقط.

وجاء التقييم العام في صالح الدولي المصري بنسبة 7.52 درجة، بينما حصد رياض محرز، المتوج أميرًا على كرة القدم الإفريقية، على تقييم 6.92 درجة.

جدير بالذكر أن الأداء الكبير الذي قدمه محمد صلاح مع روما خلال الموسم الجاري جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ونيوكاسيل يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأعلن نادي روما منذ ساعات قليلة عن القيمة المالية التي ستجعله يفرط في خدمات اللاعب، ووفقًا لتصريحات مدير النشاط الرياضي للرومانيستا، فإن قيمة التنازل عن اللاعب لن تقل عن 50 مليون يورو.

وكان النجم الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، قد فاز بالجائزة في عام 2016، بعدما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، متفوقًا على الجابوني أوباميانج، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي.

أهداف ومهارات الفرعون المصري مع روما والمنتخب المصري.