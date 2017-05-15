انتشار الإرهاب يتزايد في إفريقيا

زادت في العقد الأخير الحركات الإرهابية بشكل غير مسبوق في القارة الإفريقية؛ مما زاد معها من تكثيف الحركات الأمنية ونشر الجنود في كل مكان، وسمح ذلك أيضًا للتدخلات الأجنبية داخل القارة، وتعتبر أخطر حركة ظهرت مؤخرًا هددت البلدان المكتظة بالسكان في الشمال الشرقي من إفريقيا هي جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقال موقع لايفز تايم إن ارتفاع معدلات بطالة الشباب وانعدام التعليم الأساسي الرسمي يمكن أن يكونا ذوي صلة بزيادة الارهاب فى القارة، وزاد النشاط الإرهابي في إفريقيا بنسبة 1000٪ في السنوات العشر الماضية.

وتابع الموقع أن غياب الفرص الاقتصادية مع غياب الديمقراطية والحرمان السياسي قد تصبح السبب الرئيسي في زيادة الهجمات الإرهابية بنسبة 1,000% ، على مدى عقد من الزمان، وأيضًا السبب في العدد المتزايد لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر الأبيض هاربين من الإحباط والغضب واليأس والظلم في بلدانهم.

ولفت الموقع إلى أن انتشار الإرهاب المتزايد في القارة يؤدي إلى تأجيج الصراع والانقسام وعدم الاستقرار والازدهار. كما أن الوظائف والوضع والدخل التي يقدمها الإرهاب للشباب الذين لا يستفيدون من أوطانهم ويشعرون بالظلم من مجتمعهم، كل هذه قد تكون أكثر جاذبية من الأيديولوجية الدينية نفسها.

وأوضح الموقع أن60٪ من سكان القارة دون 25 عامًا. وفي عام 2050 ستكون إفريقيا موطنًا لـ 452 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، لكن هؤلاء الشباب يشعرون اليوم بأنهم لا يملكون آفاقًا اقتصادية، ويُسلَب رأيهم ويُقمَع من قبل حكوماتهم، وليس لهم أي رأي بشأن مستقبل قارتهم.

وأشار الموقع إلى أن بطالة الشباب تشكل جزءًا كبيرًا من الإحباط الذي يواجهونه. وأشار إلى أن جنوب إفريقيا وبلدانًا أخرى مثل ليبيا وغامبيا لديها معدلات بطالة بين الشباب تبلغ 50 في المائة تقريبًا.

وذكر الموقع أن عدد الأحداث الإرهابية في إفريقيا تضاعف تقريبًا بين عامي 2013 و 2014، حيث وقعت 75 في المائة من مجموع الأحداث الإرهابية في تلك السنوات بكل من ليبيا ونيجيريا والصومال. ووجدت قاعدة بيانات الإرهاب العالمي أنه في الفترة بين عامي 2006 و 2015 توفي 930 17 شخصًا في نيجيريا وحدها في حوادث متصلة بالإرهاب. وأكثر جماعتين إرهابيتين فتكًا في إفريقيا هما حركة الشباب وبوكو حرام، وتبلغ معدلات إنفاقهما السنوية 70 مليون دولار و 25 مليون دولار على التوالي.

ورغم كل السلبيات والكوارث التي نتجت عن الحركات الإرهابية، إلا أن هناك إيجابيات ملحوظة تمثلت في زيادة الوعي لدى المجتمعات ومحاولة التكاتف للتصدي للإرهاب، وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية والنقاش خول حجم التحدي ضد التطرف العنيف وإنشاء مراكز ومنتديات متخصصة لتوعية الشباب في الساحات العامة والخاصة، فضلًا عن كسب شركاء مؤثرين من خارج القارة وإجراء محادثات حول القضايا التي تؤثر على القارة والحلول الممكنة.