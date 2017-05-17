اليوم.. انطلاق «كان السينمائي» بـ3 مشاركات عربية

تنطلق فعاليات الدورة 70 من مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 28 من مايو الجاري، ويترأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الإسبانى بيدرو ألمودوفار، وشملت قائمة أعضاء اللجنة، جيسيكا شاستين وويل سميث، والألمانية مارين ادي، والنجمة الصينية فان بينج بينج، واجناس جاوى، وجبريال يارد، والمخرج الإيطالى باولو سورنتينو.

وتشهد فعاليات النسخة الحالية مشاركة المخرج المصري محمد دياب، في لجنة تحكيم “نظرة ما” مع الممثل الفرنسي رضا كاتب، والمخرج البلجيكي جواشيم لافوس، وكاريل أوش، كما تشهد النسخة أيضا مشاركة 3 أفلام عربية فقط من تونس والجزائر وفلسطين، وسط انخفاض كبير من المشاركات العربية في المهرجان.

رجل يغرق

يشارك الفيلم الفلسطيني “رجل يغرق” للمخرج الفلسطيني الدنماركي، مهدي فليفل، في مسابقة الأفلام القصيرة، وتدور قصته حول واقع الحياة داخل المخيمات، والقصص الإنسانية المختلفة الناجمة عن المعيشة في هذه الظروف وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة والحياة غير الآدمية فيها.

وسبق وأن فاز فليفل في عام 2012 بجائزة “السلام” في مهرجان برلين السينمائي عن فيلم “عالم ليس عالمنا”، بجانب جائزة الدب الفضي في دورة أخرى من مهرجان برلين عن فيلم “رجل يعود”.

على كف عفريت

في مسابقة “نظرة ما”، يشارك الفيلم التونسي “على كف عفريت” للمخرجة كوثر بن هنية، بالإضافة إلى 15 فيلماً آخر، والفيلم من بطولة مريم الفرجاني، وغانك الزرلي، ونعمان حمدة، ومحمد العكاري، وشاذلي العرفاوي، ومراد جرسلي، وأنيسة داود، ومن إنتاج تونسي فرنسي مشترك.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقة لفتاة اغتصبت من قبل شرطيين ومعاناتها بين المستشفيات والمراكز الطبية لإثبات الواقعة عبر محضر توثيق للجريمة.

المخرجة كوثر بن هنية، قالت عبر صفحتها على “فيس بوك”: “يسعدني، وكلمة يسعدني لا تفي بالغرض إعلان اختيار فيلمي (على كف عفريت) في البرمجة الرسمية للدورة 70 لمهرجان كان 2017، ممتنة لكل من أسهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل، تحيا تونس!”.

طبيعة الوقت

المخرج الجزائري كريم موساوي، يشارك بفيلمه الروائي الطويل الأول “طبيعة الوقت” أيضًا في مسابقة “نظرة ما”، حيث شارك في كتابة سيناريو الفيلم مود أملين، بالتعاون مع المخرجة البرتغالية أور أتيكا في صناعة الفيلم.

يبحر الفيلم في أعماق النفس البشرية وما تحتويه من أحلام وطموحات وخيبات تواجهها من داخل مجتمعها من خلال يوم واحد عبر عرض 3 قصص عن 3 شخصيات، يتصادم ماضيها بحاضرها؛ وكيل عقاريّ ثريّ، وطبيب أعصاب طموح يُلاحقه ماضيه، وامرأة شابّة ممزّقة بين صوت العقل ومشاعرها.

وشهدت النسخة الماضية من المهرجان تصنيف الفيلم المصري “اشتباك” في قائمة أفضل 10 أفلام عرضت خلال الدورة الماضية.