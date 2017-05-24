اليابان تتمدد في إفريقيا.. والبؤر الاستراتيجية مطمح طوكيو

تعمل اليابان على دعم وجودها وتطويره في إفريقيا؛ إنتاجا وتعاملا وفق استراتيجية قائمة على التصنيع والتجارة؛ من خلال التكيف مع الظروف، والتخفيف من حدة الأزمات، طامحة في التنافس على البؤر الاستراتيجية، كمنابع الطاقة والثروة الاقتصادية، ومنافسة القوى التقليدية الأوروبية والأمريكية في القارة السمراء.

إفريقيا بمثابة خزان للطاقة والموارد الطبيعية، واليابان من أكبر الدول الصناعية في العالم، وتحتاج إلى قدر كبير من الموارد الطبيعية لا تتوفر في أراضيها، مثل البترول، والغاز الطبيعي، والمواد المعدنية؛ كالحديد والفوسفات، وتجد ضالتها في القارة السمراء.

ويعود تزايد الاهتمام والتنافس الدولي على إفريقيا؛ كون القارة منبعا ومصدرا رئيسا لكل الثروات، حيث تنتج 80‏% من بلاتين العالم، وأكثر من 40‏% من ألماس العالم، و20‏% من الذهب والكوبالت، كما تزخر بكميات وفيرة من الموارد الطبيعية.

وقال موقع ذي هيرالد، الإثيوبي، إن الحكومة اليابانية وقعت مع مصرف التنمية الإفريقي اتفاقا لتقديم دعم إضافي قيمته 300 مليون دولار، في إطار مرفق تشغيل يستهدف دعم القطاع الخاص في إفريقيا، متابعا: “أكد بنك التنمية الإفريقي أن اليابان قدمت حتى الآن 1.5 مليار دولار على دفعات فى إطار المرفق المعروف باسم المساعدة المعززة للقطاع الخاص لإفريقيا، حيث تم الكشف عن الدفعة الأولى بقيمة 100 مليون دولار فى عام 2007”.

وأضاف الموقع أن اليابان تقدم الدعم المالي أيضا، في إطار نافذتين أخريين؛ هما مرفق التسريع المعجل للتمويل المشترك من القطاع العام مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق مساعدة القطاع الخاص الإفريقي، وهو مانح متعدد من خلال الصندوق الائتماني، ويدير مصرف التنمية الإفريقي المرافقين، مؤكدا أن اليابان التزمت العام الماضي بتقديم 3 مليارات دولار بموجب اتفاقية الشراكة بين الدول الإفريقية في السنوات الثلاث المقبلة خلال مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية الإفريقية الذي عقد في كينيا.

وتابع “ذي هيرالد” أن اليابان شريك استراتيجي مهم للبنك الإفريقي للتنمية، وشريك تجاري رئيسي للقارة السمراء، مضيفا: “التنافس الدولي على القارة ظاهرة إيجابية، لكن يجب أن تتخذ البلدان الإفريقية مجموعة من الإجراءات لمواجهة سلبيات التنافس؛ المتمثلة في المد الاستغلالي، ومقاومة التهميش والتبعية للأطراف الخارجية”.

وأوضح الموقع: “يجب على الحكومات الإفريقية تطبيق عدة مبادئ مهمة، مثل الاستفادة مما تقدمه الدول الكبرى من برامج إنمائية، وتفعيل دور الشعوب، وإشراكها في عملية صنع القرار، وعدم اقتصار السياسات على النّخب الحاكمة، التي تعمل غالباً على تحقيق أهدافها، وتدين بولائها لأطرافٍ خارجية، وضرورة تنويع شبكة العلاقات الخارجية، ما يجعل باب الخيارات مفتوحاً، ويكون لإفريقيا اختيار البديل الأفضل، ووضع آليات فعّالة لضبط التسلّح في المنطقة، وكذا الميليشيات، خصوصاً أن بعض الأطراف التقليدية، كفرنسا، تجعل من النزاعات دافعاً قوياً لتدخلها في القارة، كما إن بعض النزاعات الخاملة يتم تنشيطها من أجل الحصول على الأرباح الطائلة الناتجة عن صفقات بيع الأسلحة، الخفيفة منها خاصة، والاستفادة من الموارد المتوفرة، وعدم السماح للآخرين باستنزافها، من خلال ضبط حجم الموارد الموجودة، ومراقبة الشركات الأجنبية في عملها”.