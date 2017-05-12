الهند وتركيا تطابق حتى في الإشكاليات (مترجم)

تعد الهند من بين الدول الأسرع نموًّا في العالم، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نموًّا سنويًّا بنسبة 7% خلال السنوات القليلة المقبلة.

عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة، ومن المقرر أن يتجاوز عدد سكان الصين في عام 2050، فهي الدولة التي ذهبت إلى الفضاء ولديها قوة بحرية كبيرة مرتبطة بغواصات نووية، وبالتالي حين أرادت تركيا الذهاب بعيدًا عن المنطقة، كانت الهند وجهتها، فهي الدولة التي لا ينبغي على تركيا تجاهلها؛ لأنها بعيدة عن المشاكل الثنائية.

فاز ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا بانتخابات عام 2014، ومنذ ذلك الحين التقى مودي بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتين كلاهما أثناء قمة العشرين، وذلك قبل زيارة أردوغان للهند الأسبوع الماضي.

في 16 يوليو 2016، حين كان بعض الأتراك يحاولون فهم الأبعاد الحقيقية لمحاولة الانقلاب العسكري، اتصل مودي بأردوغان هاتفيًّا؛ لإيصال رسالة تضامنه مع تركيا.

هناك تقارب بين مودي وأردوغان في وجهات النظر الخاصة بالدين والتطور الاقتصادي، وبالتالي لم يكن من الصعب فهم التوافق بينهما، وربما لهذا السبب وافق مودي على إلقاء خطاب في منتدى الأعمال التركي الهندي، وهو نادرًا ما يفعل ذلك، وبالتالي تعد تركيا من بين الدول المستثناة لتتساوى بالولايات المتحدة واليابان وهولندا.

يبلغ حجم التجارة بين الدولتين نحو 5.5 مليار دولار، و90% من هذه التجارة تناسب الهند، وقد اتفقت الدولتان على زيادة التجارة بينهما إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020.

وذكرت مصادر مطلعة أن حوالى 350 مليون هندي من الطبقة المتوسطة زادت قوتهم الشرائية للمنتجات التركية في العقد الماضي.

وفي منطقة يشكل فيها قطاع البناء شيئًا مهمًّا للطبقة المتوسطة، حيث التطلعات الجديدة لأماكن السكن، يستطيع قطاع البناء التركي أن يدخل إلى الهند، خاصة في ظل غياب المنافس التقليدي (الصين)، والذي لا يستطيع دخول السوق الهندي؛ لأسباب سياسية.

تعهد مودي ببناء 100 مدينة ذكية حين تولى رئاسة الوزراء، ولذلك خلال كلمته في المنتدى التركي الهندي، ناشد نحو 160 رجل أعمال تركيًّا دخول قطاع البناء الهندي، حيث يرى أنهم تباطؤوا في دخول أكبر الأسواق في العالم.

يعد أيضًا قطاع السياحة جزءًا مهمًّا في العلاقات الهندية التركية، حيث تطمح أنقرة لجعل تركيا وجهة سياحية هامة للهنود، خاصة بعد تراجع السياحة خلال السنوات الماضية، وتوجه السياح الأوروبيين إلى مناطق أخرى من بينها الهند.

زيارة أردوغان للهند خلقت دفعة كبيرة في العلاقات بين البلدين، ومن المهم الحفاظ على هذه الدفعة، لأن الهند سوق كبيرة لعرض وإيضاح الاهتمامات التركية، وبناء على ذلك، يتوقع الجانب التركي مواصلة هذا الزخم بين تركيا والهند، حيث إن هناك زيارة متوقعة من مودي لتركيا قريبًا.

ويتضح أنه خلال تحسن العلاقات التركية الهندية، تبذل أنقرة قصار جهدها لتجنب وقوع توترات مع باكستان، العدو الأول للهند، حيث قال أحد المسؤولين الأتراك للشركاء الهنود: نحن أصدقاء باكستان، وسنظل أصدقاءها.

وأضاف المسؤول أن العلاقات مع الهند لن تطغى على العلاقات التركية الباكستانية، وهي مثل علاقة الهند مع إسرائيل وفلسطين، حيث تدعم الهند دائمًا الفلسطينيين وفي نفس الوقت اعترفت بإسرائيل في عام 1992.

سيكون مودي أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل، وذلك في الذكرى الـ25 لبدأ العلاقات الرسمية بين البلدين، وتساءل المسؤول التركي: هل هذه الزيارة ستؤثر على الدعم التقليدي لفلسطين؟

وبالنظر إلى وسائل الإعلام الدولية، تجد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، وأردوغان ومودي، يتبعون نفس الموقف، ويبدو أن طريقة حكمهم متشابهة إلى حد كبير، ولكن على الأتراك ألا يفخروا بأسلوب أردوغان في الحكم.

كل من أردوغان ومودي حاكم لدولة علمانية غالبية سكانها مسلمون، وحتى الآن قوميتهما ودينهما يضعانهما في مكان مثير للاهتمام.

يبقى الأكراد وغيرهم هدفًا لقومية أردوغان، وكذلك المسلمون بالنسبة لمودي في الهند، وبالتالي حين تفكر في رغبة تركيا أن تصبح صوت المسلمين حول العالم، لا بد أن نسأل: كيف ستدفع العلاقات بين البلدين ثمن ذلك؟ لأننا نهتم جدًّا بهذه الحساسيات، وقد كان هذا واضحًا في تصريحات المسؤول التركي مع الهنود.

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