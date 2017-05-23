الهجرة والمكفوفون تتصدران مشروعات تخرج «إعلام القاهرة»

قدم طلاب الفرقة الرابعة إعلام جامعة القاهرة مجموعة من الأفلام المتميز بمشاريع التخرج، استطاع أغلبهم احتلال مراكز أولى بإجماع آراء لجنة التحكيم، الموضوعات التي اختارها الطلاب تعكس رؤية وفكر شباب مختلف ونظرة غير محدودة، ووعيهم بالقضايا التي يعاني منها المجتمع، لتنجح أدواتهم البسيطة في تقديم معالجة مختلفة بروح جديدة.

«بره الصندوق».. يعالج قضية الهجرة

حصل فيلم بره الصندوق، الذي أعده طلاب الفرقة الرابعة إعلام جامعة القاهرة، على المركز الأول مناصفة مع فيلم شد الرحال، ويتناول الفيلم قضية الهجرة التي باتت تسيطر على عقول غالبية المصريين، لكن الفيلم يعالج القضية من منظور جديد ويضع حلولًا للهجرة التي يضطر المغامرون عند فشلهم في السفر بالطرق السليمة يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياتهم للخطر.

وتقول دعاء إسماعيل، عضو فريق عمل الفيلم، إن فكرة تركز الفيلم على: لماذا تهاجر خارج البلد وأنت بإمكانك أن تهاجر داخلها من خلال الانتقال إلى مدن أقل تعداد سكاني، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة والإسكندرية معروفان بالزيادة السكانية، مما يجعلهما يتسمان بالزحام والضوضاء.

وأضافت لـ«البديل» أن الفيلم يشجع على التنقل من مدينة إلى أخرى وتأسيس حياة جديدة مثل ما يحدث عند السفر خارج مصر، يتناول الفيلم الفكرة من خلال عرض نماذج لأشخاص خاضوا التجربة بالفعل وتركوا القاهرة وسافروا إلى ذهب أو نوبة أو سيوة، مشيرة إلى أن الفيلم موجه للأعمار كافة وليس لفئة محددة، فهو يعرض ثلاثة نماذج مختلفة لشاب ثلاثيني وفتاة عشرينية ورجل كبير.

فريق عمل الفيلم، بثينة خالد، إليف خالد سليم، جيهان لبيب، نهى سلطان، نيروز كمال، يمني أحمد، يوسف محمد، زينة حاتم، عمر عادل، أحمد صلاح، ليلى عاطف، نغم محمد، يار هاني، بانسي صلاح، دعاء إسماعيل.

«voy».. نظرة جديدة للمكفوفين

عباس توفيق، محمد الشربجي وشريف أحمد، ثلاثة شخصيات تجمعهم ظروف واحدة وشيء واحد يجمعون على حبه هو كرة القدم، فكيف لهؤلاء المكفوفين حينما تتاح لهم الفرصة لتحقيق حلمهم، فالفيلم الذي أخرجه طلاب إعلام الفرقة الرابعة، هو دعوة إلى الأمل والتفاؤل من جديد.

تقول آلاء هلالي، مخرجة الفيلم: الفيلم سلط الضوء على المكفوفين، من خلال الشخصيات الرئيسية، وعلى حبهم لكرة القدم وانضمامهم لفريق كرة القدم للمكفوفين، الذي يوجد في مصر ولا يعلم الكثير عنه شيئًا، ويتضمن الفيلم لقاء مع كابتن الفريق علي أبو النصر.

وأضافت لـ«البديل» أن الفيلم يبتعد تمامًا عن النظرة التقليدية والمعتادة للمكفوفين من جانب التعاطفي، ليسلط الضوء على إرادتهم ونجاحاتهم، وحياتهم التي لا تختلف كثيرًا عن حياتنا، من خلال عمل معايشة مع الأبطال لحياتهم ثم اندماجهم للفريق وطريقة لعبهم وكل شيء يتعلق بهم.

وأوضحت المخرجة أن الفيلم يركز على الأمل والإرادة والنماذج الإيجابية، مؤكدًا مواجهتهم صعوبات كثيرة أثناء العمل، وأبرزها صعوبة التعامل مع المكفوفين خوفًا من جرح مشاعرهم بدون قصد، بالإضافة إلى المعايشة معهم، والتي احتاجت إلى أيام كثيرة من أجل التصوير، وحقق الفيلم المركز الثالث على مشاريع تخرج شعبة إذاعة وتليفزيون.

«شد الرحال».. عن عرب الرحالة

يتناول الفيلم حياة عرب الرحالة وعن عاداتهم وتقاليدهم وطبيعة حياتهم وكيف يعيشون، حيث قال أحمد محسن الدمرداش، أحد فريق عمل الفيلم: الفيلم يتناول طبيعة حياة عرب الرحالة وتنقلهم وترحالهم، وكيف لهؤلاء البدو أن يعيشوا في القرى والريف، يعرض الفيلم جانبًا من أفراح العرب الرحالة وموسيقاهم وأغانيهم ورقصهم وأكلهم، وغيرها من مظاهر الفرح.

وأضاف الدمرداش لـ«البديل» أنهم تم القبض على فريق العمل أثناء التصوير؛ لعدم حملهم تصاريح تصوير، لكن الشرطة تفهمت الموقف وتركتهم يستكملون مشروعهم، فيما حصل الفيلم على المركز الأول على مستوى مشاريع شعبة إذاعة وتلفزيون، ويتكون فريق العمل من ميرهان عصام الدين، منة مجدي، آية خالد، رضوى منير، نور الله محمود، نورهان محيي الدين، رغدة محمود حامد، داليا السويدي، سارة هاني، منه عسكر، باسم سيد، فاطمة فطين، دنيا غيتة، سيف الله محمود، بسنت خالد، احمد محسن الدمرداش.