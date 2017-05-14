النظام الإثيوبي يعزز الفصل العنصري

فرض النظام الإثيوبي رسمياً قوانين تعزز الفصل العنصري، وأضفى طابع التمييز على النظام المؤسسي في العاصمة أديس أبابا من أجل مصالح سياسية بحتة.

قال موقع إثيوميديا: “على مدى أكثر من 25 عاما، كانت أديس أبابا واحدة من الأماكن القليلة في إثيوبيا التي يشعر كل الناس من جميع الخلفيات العرقية أنها عاصمة الجميع؛ حيث لا تملك فيها قبيلة حق العنصرية، وإن كان الاحتكار الاقتصادي قائما بالفعل لحساب نظام الجبهة الشعبية لتحرير تيغري”.

وأضاف الموقع: “من الناحية النفسية والإيديولوجية، الديمقراطية المتبعة في أديس أبابا جعلت الجميع يشعرون بأنهم ينتمون إلى العاصمة، وأدت الهوية متعددة الأعراق الترحيبية والشاملة إلى النمو السريع والتنمية في المدينة، ورغم بعض الانتهاكات والفساد، إلا أن الجميع ما زالوا يشعرون بأن أديس أبابا، إقليم إثيوبي كامل، لكنها كانت تغطي على حقيقة بقية إثيوبيا؛ حيث يتغنى النظام بالعاصمة وديمقراطيتها وباقي المدن يقتل فيها الناس أو يرحلون أو يجبرون على الهجرة بسبب هويتهم القبلية، لتبقى العاصمة النجم الوحيد الذي يتألق في ظلام القرن الإفريقي”.

وتابع “إثيوميديا”: “رغم أن هذه الحقيقة في جوهرها مخزية، إلا أن جبهة تحرير تيغري الحاكمة قررت اغتيال فكرة أديس ابابا للجميع، وأعلنت رسمياً الحرب على الهويات متعددة الأعراق في العاصمة أديس ابابا؛ من خلال وثيقة أوبو، التي تحض على كراهية الأجانب، وتقوم على الفصل العنصري، لكن حركة غوساي الإثيوبية والناشطين والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، أدانوا بشكل قاطع الإعلان الجديد، ووصفوه بالكارثي وغير القانوني”.

وأوضح الموقع أن وثيقة الحكومة الإثيوبية التي رآها العديد من الأعراق أنها عنصرية، في واقع الأمر قرارات سياسية، تعطي امتيازات خاصة لعرق الأورومو من أجل السيطرة على الخطر الذي تسببوا فيه بعد تمردهم ومظاهراتهم الخيرة احتجاجاً على تهجيرهم وبيع أراضيهم واستغلالها من قبل الدولة، فووفقاً للوثيقة، تمنح عرق الأورومو تخصيص ربع أو أكثر من مواقع مجلس المدينة على الأقل، كما سيتم حجز الأراضي الحرة في أديس أبابا لأي استخدامات في أي وقت من قبل حكومة قبائل الأورومو.

وأردف “إثيوميديا”: “وفقا للوثيقة أيضاً، تتمتع قبيلة أورومو بالأولوية لشراء أو استئجار أي أرض ووحدات سكنية في أديس أبابا، وبدلا من تشجيع تطوير جميع اللغات الإثيوبية في العاصمة، ينص المرسوم على أن لغة الأورومو الوحيدة التي يتم تطويرها رسميا، وأن 80% من الإثيوبيين الآخرين لا يستطيعون استخدام أي منطقة عامة أو ملعب أو قاعات وغيرها دون إذن من سكان قبيلة أورومو، الذين يحصلون على الأولوية، ويجب أن توفر حكومة أديس أبابا مدارس لأورومو فقط!”.

وأشار الموقع إلى أن أهم ما تضمنته الوثيقة أيضا، الأسماء التاريخية لأحياء أديس أبابا التي تعكس الأبطال الأفارقة الوطنيين وترمز إلى الماضي متعدد الأعراق، يجب أن تحل محلها تسميات الأورومو فقط، موضحا أن أخطر ما في الأمر، أن النظام الإثيوبي يتلاعب بمقدرات الأعراق والقبائل من أجل تحقيق هدف سياسي ومصلحة خاصة، وأكثر ما يقلق الإثيوبين من القرارات الأخيرة، أنه سيتم وضع كتب جديدة لغسل أدمغة الشباب عن ملكية أورومو الكاذبة لأديس أبابا منذ آلالاف السنين، من أجل زيادة تقسيم الشعب الإثيوبي وإرساء الأساس للمرارة والكراهية والإبادة الجماعية.