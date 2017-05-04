المضامين التربوية في فكر ابن حزم الأندلسي

يرى كثير من متخصصي التربية الإسلامية أن أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري المولود في قرطبة في أواخر القرن الرابع الهجري- من أصحاب المناهج التربوية المؤسسة على الكتاب والسنَّة، ومنهم من يشير إلى أن كتابات ابن حزم التربوية التي تفرقت في معظم مؤلفاته من الممكن أن تشكل إذا اجتمعت نسقا تربويا يقترب من النظرية.. لكن الأرجح أن الفقيه الأندلسي كان معنيا في المقام الأول بمشكلات مجتمعه الذي عانى في تلك الفترة ويلات الصراع المذهبي، إلى جوار الحرب الأهلية التي لم تهدأ لسنوات وتسببت في انتقال ابن حزم مع أسرته من قرطبة إلى أكثر من موضع على امتداد بلاد الأندلس.. رأى ابن حزم أن المجتمع لن ينصلح حاله ولن يتخلص من تلك الآفات المدمرة التي استولت عليه إلا بالعلم الذي يتأسس على الأخلاق، في مناخ من الحرية.. حرية التفكير وحرية التعبير، فالمسلم عند ابن حزم لا يجب أن يخضع لغير الله، ولا يصح أن يتقيد بقيد سوى ما يصدر عن مبدأ ديني أو خلقي، كما أن السلطة الموجهة له يجب أن تكون داخلية لا خارجية.

ويرى ابن حزم أن الدليل والبرهان هما ما يعتد بهما عند الحكم على الرأي، أما غير ذلك فلا يعتد به، ورأى أن السبيل إلى ذلك لا يمتلك إلا بالقدرة اللغوية التي تستلزم تربية تصل بالمتعلم إلى فهم مدلولات الألفاظ، وإلى فهم المقاصد الإلهية دون الرجوع إلى الآخرين، أو الحاجة إلى تأويل النصوص مما يخرج بها عن معطياتها الظاهرة.

أداة فهم النص واحدة وهي اللغة

يبرِّئ ابن حزم النص المقدس عن الإغراق في الغموض أو المراوغة في المعنى، فما يسمى بالرمز والإلغاز لا وجود له في الدين، وأن أداة فهم النص واحدة وهي اللغة، ومعطى النص ظاهر وواجب الإذعان له، فكلام الله تعالى وأوامره وأخباره لا تختلف، والإجماع الذي يعوَّل عليه عند ابن حزم، في الإتيان بالحق، هو إجماع الصحابة أما غير ذلك فلا يُعد إجماعا لديه.

وعلى دربه في تحرير إرادة الإنسان؛ رفض ابن حزم كل ما يعتبر واسطة بين العبد وربه كالتوسل بالأولياء، كما أنكر الخوارق في غير عصر النبوّات، وقال بأن كل ذلك مناقض للتوحيد، ومهدر لكرامة الإنسان ومضيِّع لحريته، كما أن تقديس الرجال ورفعهم إلى مراتب ليست لهم هو تحقيق لصورة من صور استعباد العباد للطاغوت.

لم يستنكف ابن حزم في رحلته بحثا عن الحقيقية أن يترك المذهب المالكي الذي كان سائدا في الأندلس، إلى المذهب الشافعي الذي انتصر له وناضل من أجله وتحمل في سبيل ذلك أذى الفقهاء، واتهامهم إياه بشذوذ الفكر وانحراف المعتقد، ثم أنه تركه إلى المذهب الظاهري، وانتصر له ودافع عنه وحمل رايته، حتى صار أبرز فقهاء الظاهرية، وتسمَّى تلاميذه بالحزمية.

الفضائل ليست فضائل في ذاتها وكذلك الرذائل

لم يكن جهد الرجل منصبا على الفقه وحده بل كان له إسهام في المنطق والفلسفة وعلم الكلام، ويعد كتابه التقريب لحد المنطق الذي كتبه بالعامية محاولة جادة وقيمة لاستحداث ما يمكن وصفه بالمنطق الإسلامي.

رأى ابن حزم أن الفضائل أربعة وهي ليست فضائل في ذاتها كما أن الرذائل ليست رذائل في ذاتها” لأن الله تعالى هو الذي حدّد الحسن والقبح في الأشياء، وهو الذي حدد المثل العليا التي نقتدي بها في سلوكنا، فلا وجود لفضائل في ذاتها، أو رذائل في ذاتها.. ويصل الإنسان إلى الفضائل بطريقتين: الإلهام والعلم، والإلهام خاص بالأنبياء؛ لأن الله علّمهم الخير والفضائل دون أن يتعلموها من الناس، أما العلم فهو طريق الناس إلى اكتساب الفضائل، وهذه النظرة تفسح المجال أمام التعليم لتهذيب النفوس وغرس الفضائل فيها”.

أما النفس الإنسانية عنده فهي عاقلة عارفة مميزة مؤهلة لفهم ما تخاطب به، غير أنها تتنازع بين قوتين متعادلتين ومتضادتين هما التمييز والهوى.

يرى ابن حزم أن طلب العلم لا بد أن يصدر عن مطلب ديني وخلقي، كما يشترط في المادة التعليمية أن تكون نافعة للمسلمين في زمانهم، كما اشترط بلوغ المتعلم مرحلة معينة من النضج، وأن يكون ما يتعلمه مناسبا له، ومتوافقا مع قدراته. كما أوجب أن تكون المواد خاضعة لبراهين العقل ولملاحظة الحواس، وقابلة للتجريب. مع الوضع في الاعتبار أن أصل العلوم ما أدّى إلى الخلاص في دار الخلود، ووصل إلى الفوز في دار البقاء.

ومن الأمور التي حذر منها ابن حزم مجاوزة القاعدة الخلقية في التربية إلى التساهل في تعليم النشء الشعر الذي يحث على الميوعة أو الخلاعة أو بذل النفس تأسفا على مفارقة الحبيب، ونحو ذلك من الشعر الذي يدفع “إلى إهلاك نفسه في غير حق، وإلى خسارة الآخرة مع إثارة الفتن، وتهويل الجنايات، والأحوال الشنيعة…وتمزيق الأعراض، وذكر العورات”.

كما رأى ابن حزم أن من أوجب الأمور أن يبدا التعليم بالعلوم التي تعتبر وسائل أو أدوات لغيرها وعلى رأس تلك العلوم علوم اللغة واللسانيات.

تراتب العلوم عند ابن حزم

ويرى أن السن المناسبة لبدء التعليم هي الخامسة، ويُبدأ بتعلم الكتابة وتأليف الكلمات من الحروف ثم يتعلم القراءة ويحفظ القرآن الكريم ثم يشرع في تعلم علم النحو واللغة معا، ثم يعلم الناشئ بعد ذلك العدد، ثم علم المنطق والفلسفة، ثم علم الأخبار( التاريخ) ثم علوم ما بعد الطبيعة، ويرى ابن حزم أن كل أمة تتمايز عن غيرها من الأمم في ثلاثة مواد هي الشريعة واللغة والأخبار، وتتفق مع غيرها في غير ذلك من العلوم كعلم النجوم الذي يتضمن علم الفلك وعلم أحكام النجوم، وقد نهى ابن حزم عن تعليم هذا العلم الأخير للناشئة لأنه على يقف على براهية واضحة.

ومما دعا إليه ابن حزم في غير مبالغة الاهتمام بالخط وجماله ووضوحه، دون الحاجة إلى التزيين والزخرفة لأن في ذلك داع إلى ملازمة الحكام والولاة، وما في ذلك من مواطن الفساد حسب رأيه!

وقد رأى ابن حزم “وجوب الاعتناء بالقادة والنوابغ في الأمة، لأن الاعتناء بهم كفيل بصلاح أمور المجموعة، وأن لكل عمل تقوم به المجموعة درجة من الكمال توازي كمال ساستها وقادتها في الأخذ بمعايير القيادة السليمة، ويفرّق ـ رحمه الله ـ بين صلاح الفرد أو فساده في ذاته وبين إصلاحه أو إفساده في إدارة المجموعة؛ فتراه يؤكد في مواضع من كتبه ـ أن المجموعة بغير قائد يقودها لا يصلح لها حال، ولا يمكنها القيام بالأعمال العظيمة التي تقارب الكمال حتى ينتظم عقدها تحت قائد يقودها ويدير شؤونها، وهذا القائد لا بد أن يُعَدّ بعناية لهذه المهمة لتتكامل شخصيته وتحسن طباعه وتصرفاته؛ وهذا الإعداد المبكر يعد من الأمور اللازمة للحكم على نجاحه في القيادة أو عدمه، وكذا في العملية التربوية والتنظيمية للمجموعـة بدون شتات أو تناقض أو اضطـراب.. يقول: خطأ الواحد في تدبير الأمور خير من صواب الجماعة التي لا يجمعها واحد؛ لأن خطأ الواحد في ذلك يُستدرك، وصواب الجماعة يُضري ـ أي: يعوّد ويُغري ـ على استدامة الإهمال .. وفي ذلك الهلاك”.