«المركزي» يوسع تعاقدات البنوك مع شركات الصرافة.. وخبراء: قرار تنقصه الشفافية

بعد أن تلاعبت شركات الصرافة العام الماضي في أسعار الدولار، تم إغلاق 53 شركة لمخالفتها للقانون، من أصل 92 شركة صرافة معتمدة وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من المركزي، وبعد تحرير سعر الصرف أصبحت البنوك هي التي تقوم بدور شركات الصرافة في التعامل مع المواطنين بسبب قلة عدد شركات الصرافة المتعاقدة مع البنوك في تحديد أسعار النقد الأجنبي حيث يتعاقد كل بنك مع شركة واحدة.

قرر البنك المركزي السماح للبنوك بزيادة عدد شركات الصرافة المتعاقد معها في تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي من شركة واحدة إلى 7 شركات، مطالبا البنوك بموافاته بعقود الاتفاق مع هذه الشركات، مشيرا إلى أنه سيتم منح فترة 3 أشهر لشركات الصرافة والبنوك للالتزام بالتعليمات الجديدة.

وتأتي التعليمات بعدم السماح لشركات الصرافة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي، وتلتزم كل شركة، بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء النقد الأجنبي للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار المصرف المعتمد الذي يتم الاتفاق معه.

يأتي قرار البنك المركزي في إطار محاولته للسيطرة علي أسعار الدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي أقدم عليه في 3 نوفمبر 2016 حيث أصبح العرض والطلب هو المتحكم في تحديد سعر الصرف وليس البنك كما كان يحدث قبل التعويم، ومنعا لتلاعب شركات الصرافة في أسعار الدولار مثلما حدث قبل قرار تعويم الجنيه والذي أدي إلي ارتفع سعر الدولار في شركات الصرافة والسوق السوداء حتى وصل إلي 18 جنيه بينما ظل في البنوك ب8.8 جنيه.

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن البنك المركزي كان يقوم بدور شركات الصرافة في شراء وبيع الدولار حتى استقر سعر الصرف عند 18 جنيها، وهو سعر غير عادل لأن السعر العادل أقل من هذا بحدود 4 جنيهات.

وأوضح الدمرداش لـ«البديل» أن دخول شركات الصرافة مرة أخرى في عملية بيع وشراء الدولار هي مغامرة من البنك المركزي في ظل حالة التضخم بما سيرفع من سعر الدولار مرة أخرى نتيجة المضاربة عليه بين شركات الصرافة، مشيرا إلى أن القرار تنقصه الشفافية وتوضيح السبب في اتخاذه، فهل كان هناك اتفاق مسبق بعودة شركات الصرفة بعد فترة من قرار التعويم، “أعتقد أن هذا القرار يحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام التي ستظهر إجاباتها في القريب”.

وقال الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي يعني فتح المجال لكل من يعمل في العملة لتحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، ولكن الحكومة تخشى أن ينفلت منها الأمر لذلك تم إصدار هذا القرار حتى تخضع جميع شركات الصرافة تحت مظلتها.

وأضاف طاحون لـ«البديل» أن شركات الصرافة تعمل وفقا لقانون أعمال الصرافة، ولكن يبدو أن الحكومة تراجعت عن التعويم الحر لكي تدخل في مرحلة التعويم المقيد وهو تحديد سعر معين للدولار، وآخر يمثل حدا أقصى لا تتعداه البنوك لتترك العملة بين هذين السعرين، مع ملاحظة أن الفرق ليس كبيرا بين البنوك في تحديد سعر الدولار.