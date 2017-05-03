الليلة.. موناكو يستضيف يوفنتوس في نصف نهائي أبطال أوروبا

يحتضن ملعب «لويس الثاني» بمدينة موناكو الفرنسية، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، قمة موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشوار الفريقين في البطولة

موناكو: بدأ فريق إمارة مدينة موناكو مشواره في البطولة بالدور الثالث، حيث واجه فريق فنربخشة التركي، وتمكن من إقصائه، بنتيجة 4/3 في مجموع المباراتين. وفي لقاء تحديد المتأهل للمجموعات واجه موناكو نظيره فياريال الإسباني، وتمكن من عبوره، بنتيجة 3/1. وفي دوري المجموعات تواجد بطل فرنسا ضمن المجموعة الخامسة بجوار أندية باير ليفركوزن الألماني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسسكا موسكو الروسي، وانتقل موناكو إلى مرحلة خروج المغلوب عقب تصدره لمجموعته برصيد 11 نقطة. واجه موناكو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر، وتأهل بصعوبة كبيرة على حساب بطل إنجلترا بقاعدة الهدف الاعتباري، بعدما خسر ذهابًا في إنجلترا 5/3، وفاز إيابًا على ملعبه ووسط انصاره 3/1. مواجهة أخرى صعبة لممثل فرنسا، حيث اصطدم بفريق بوروسيا دورتموند الألماني في ربع النهائي، ولكنه حقق مفاجأة أخرى بالفوز عليه، بنتيجة 6/3 في مجموع المباراتين.

يوفنتوس: بدأ فريق السيدة العجوز مشواره من دوري المجموعات، وتواجد ضمن المجموعة الثامنة التي ضمت أندية إشبيلية الإسباني، وليون الفرنسي، ودينامو زغرب الكرواتي، وتصدر بطل إيطاليا مجموعته برصيد 14 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الفريق الأندلسي. تأهل اليوفي لمواجهة فريق بورتو في دور الستة عشر، وتمكن من عبور عقبة بطل البرتغال، بعدما فاز عليه 3/صفر في مجموع المباراتين. وفي الدور ربع النهائي واجه يوفنتوس برشلونة في لقاء ناري استطاع الطليان أن ينهوه لصالحهم، بنتيجة 3/صفر.

تشكيل الفريقين المتوقع لمباراة اليوم

يوفنتوس:

حراسة المرمى: بوفون.

الدفاع: كيلينى وبونوتشى وساندرو ودانى ألفيش.

خط الوسط: كوادرادو وكوادو أسامواه وبيانيتش وباولو ديبالا.

خط الهجوم: هيجواين ومانزوكيتش.

موناكو:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: جليك وجيمرسون وميندى ومورايس.

خط الوسط: موتينيو وليمار وبرناردو سيلفا ونبيل درار.

خط الهجوم: فالكاو ومبابى.

رغبة الفريقين

لدى الفريقين رغبة كبيرة في الوصول إلى المباراة النهائية، يوفنتوس من أجل لقب ثالث غائب عن قلعة يوفنتوس أرينا منذ عام 1996، وموناكو من أجل لقب أول بعدما فشل الفريق في التتويج باللقب، وحقق الوصيف في نسخة 2004.

يسعى موناكو إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق انتصار يريحه قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعب يوفنتوس أرينا، في المقابل يسعى اليوفي إلى العودة من فرنسا بنتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب التي ستقام على ملعبه ووسط أنصاره.