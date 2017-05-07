الليلة.. مباريات نارية في الدوريات الأوروبية

تشهد الدوريات الكبرى في القارة العجوز العديد من المواجهات النارية، وعلى رأسها مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ولقاء روما مع نظيره ميلان في الدوري الإيطالي.

الدوري الإنجليزي

تقام مساء اليوم الأحد، مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” ويحتضن ملعب “الإمارات” في السادسة مساءً، مباراة نارية بين أرسنال صاحب الضيافة ومانشستر يونايتد.

يحتل أرسنال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

يسعى أرسنال المدعوم بعاملي الملعب والجمهور إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع المان يونايتد إلى نقطتين في محاولة لتعديل موقفه في جدول الترتيب قبل نهاية الدوري.

في المقابل لدى الشياطين الحمر بقيادة مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو، رغبة كبيرة في العودة إلى ملعب “أولد ترافورد” بالفوز والثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق مع ليفربول صاحب المرتبة الرابعة إلى نقطة وحيدة في محاولة للدخول إلى المربع الذهبي.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق ليفربول في الثالثة والنصف مساءً، نظيره ساوثهامتون، على ملعب “أنفليد”، يحتل الريدز صاحب الضيافة لمرتبة الرابعة برصيد 69 نقطة وهو نفس عدد نقاط مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الضيوف المرتبة الثانية عشر برصيد 41 نقطة.

الدوري الإيطالي كالتشيو

تقام مساء اليوم، 8 مباريات بالأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم، ويشهد ملعب “جوزيبي مياتزا” في العاشرة إلا ربع مساءً، قمة نارية بين ميلان وروما.

ميلان صاحب الملعب والجمهور يحتل المرتبة السادسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فريق روما المركز الثالث برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطتين عن نابولي الوصيف.

كلا الفريقين لديه رغبة في تحقيق الفوز الرسونيري يأمل في استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع أتلانتا صاحب المركز الخامس إلى نقطتين.

بينما يأمل روما بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في الظفر بالنقاط الثلاث من أجل استعادة وصافة جدول الترتيب وتقليص الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى 5 نقاط.

إليكم الجدول الكامل لمباريات اليوم بالكالتشيو

1.30 أودينيزي : أتلانتا

4.00 لاتسيو : سامبدوريا

4.00 كييفو فيرونا : باليرمو

4.00 جنوى : إنتر ميلان

4.00 إمبولي : بولونيا

4.00 ساسولو : فيورنتينا

4.00 بيسكارا : كروتوني

9.45 ميلان : روما

الدوري الإسباني ليجا الجولة الـ36

1.00 ديبورتيفو ألافيس : أتلتيك بيلباو

5.15 فالنسيا : أوساسونا

7.30 ديبورتيفو لاكورونا : إسبانيول

9.45 مالاجا : سيلتا فيجو