الليلة.. مباريات نارية بالدوريات الأوروبية

مع اقتراب الموسم الرياضي في الدوريات الأوروبية الكبرى على النهاية، يشهد اليوم الأحد عددًا من المباريات القوية التي تجذب اهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وعلى رأسها قمة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وصدام إشبيلية وريال مدريد بالدوري الإسباني.

الدوري الإنجليزي

رغم حسم تشيلسي القب الدوري الإنجليزي رسميًّا إلَّا أن مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، التي يحتضنها ملعب وايت هارت لين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مهمة للغاية بالنسبة للفريقين.

توتنهام، صاحب الملعب والجمهور، يدخل اللقاء وفي جعبته 77 نقطة يحتل بها وصافة جدول الترتيب، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثالثة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 65 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس، وخمس نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

يدخل كلا الفريقين ولديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز توتنهام من أجل حسم لقب الوصيف رسميًّا، بينما يسعى الشياطين الحمر إلى العودة بالنقاط الثلاث من أجل التمسك بما تبقى له من آمال في التواجد بالمربع الذهبي.

وإليكم الجدول الكامل لمباريات اليوم بالبريميرليج:

1.00 كريستال بالاس : هال سيتي

3.15 وست هام يونايتد : ليفربول

5.30 توتنهام هوتسبير : مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني “ليجا”

يبقى الصراع قائمًا على لقب الليجا بين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، مع وصول المسابقة إلى الأسبوع السابع والثلاثين ماقبل الأخير، وينتظر الفريق الملكي مواجهة نارية في الثامنة مساءً أمام إشبيلية، على ملعب سانتياجو برنابيو، الريال يدخل اللقاء وفي جعبته 84 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، لكن يتبقى للأول مباراة مؤجلة لم يخضها بعد، بينما يحتل فريق إشبيلية المرتبة الرابعة برصيد 69 نقطة.

ويسعى الريال إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الفريق الأندلسي والاقتراب خطوة نحو تحقيق لقب الليجا، على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

وفي مباراة أخرى يستضيف ديبورتيفو ألافيس سيلتا فيجو في الرابعة عصرًا، فيما تقام باقي مباريات اليوم في الثامنة مساءً، أتلتيك بيلباو وليجانيس، لاس بالماس وبرشلونة، ريال مدريد وإشبيلية، ريال سوسييداد ومالاجا، فياريال وديبورتيفو لاكورونا، ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، إيبار وسبورتينج خيخون.

الدوري الإيطالي «كالتشيو»

تقام مساء اليوم ثماني مباريات ضمن الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم «كالتشيو» في مقدمتها المواجهة النارية بين روما ويوفنتوس في التاسعة إلَّا ربع، على ملعب «الأوليمبيكو».

يحتل فريق العاصمة الإيطالية روما، صاحب الضيافة في موقعة اليوم، وصافة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق نقطة عن نابولي، صاحب المرتبة الثالثة، بينما يحتل فريق يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة.

كلا الفريقين يدخل المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث، روما من أجل عرقلة المتصدر وتقليص الفارق معه إلى أربع نقاط فقط، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، وضمان المشاركة المباشرة في دوري الأبطال في نسخته المقبلة، بينما يسعى يوفنتوس لحسم لقب الكالتشيو اليوم، أمام روما بالفوز عليه.

إليكم جدول مبارايت اليوم بتوقيت القاهرة:

12.30 إنتر ميلان : ساسولو

3.00 بولونيا : بيسكارا

3.00 تورينو : نابولي

3.00 سامبدوريا : كييفو فيرونا

3.00 باليرمو : جنوى

3.00 كالياري : إمبولي

3.00 كروتوني : أودينيزي

8.45 روما : يوفنتوس