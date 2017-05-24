الليلة.. مانشستر يونايتد وأياكس يبحثان عن «الدوري الأوروبي»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب بلدية سولنا السويدية، وبالتحديد نحو ملعب «فريندز أرينا» لمتابعة القمة المرتقبة بين أياكس أمسترادام الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم نسخة 2016/2017.

طاقم التحكيم

يدير المباراة الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ويعاون صاحب الـ40 عاما، مواطناه يوري برابروتينك، وروبرت فوكان، والإيطالي جيانلوكا روتشي.

مشوار الفريقين في البطولة

مانشستر يونايتد: تواجد العملاق الإنجليزي ضمن المجموعة الأولى بجوار أندية فنربخشة التركي، وفينورد روتردام الهولندي، وزوريا لوجانسك الأوكراني، وتأهل الشياطين الحمر إلى دور الـ32 فيي مرحلة خروج المغلوب بعدما حل في المرتبة الثانية مع ختام منافسات دوري المجموعات برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة عن فنربخشة التركي متصدر الترتيب.

واجه اليونايتد فريق سانت إيتيان الفرنسي في دور الـ32 وتمكن من الفوز عليه ذهابًا في إنجلترا 3/صفر، قبل أن يفوز عليه إيابًا في فرنسا 1/صفر. والتقى فريق مدينة مانشستر في دور الـ16 مع روستوف الروسي وتعادل الفريقان ذهابًا في روسيا 1/1، قبل أن يفوز اليونايتد إيابًا 1/صفر ويتأهل بمجموع المباراتين. وفي الدور ربع النهائي واجه بطل إنجلترا أندرلخت البلجيكي وتعادل الفريقان ذهابًا في بلجيكا1/1، وفاز أصحاب الرداء الأحمر في موقعة الإياب 2/1. واصطدم مانشستر يونايتد في الدور نصف النهائي بفريق سيلتا فيجو الإسباني وتمكن الشياطين من تحقيق الفوز في إسبانيا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا 1/1.

أياكس أمسترادام:تواجد بطل هولندا ضمن المجموعة السابعة بجوار أندية سيلتا فيجو الإسباني، ستاندرلياج البلجيكي، وباناثينايكوس اليوناني، وتأهل أياكس لمرحلة خروج المغلوب بعد تصدره لمجموعته برصيد 14 نقطة.

واجه أياكس ليجيا وارسو البولندي في الدور الـ32 وتخطاه بعدما تعادل الفريقان ذهابًا بدون أهداف، قبل أن يفوز أياكس إيابًا 1/صفر. وفي دور الـ16 واجه أياكس اف سي كوبنهاجن الدانماركي وخسر ذهابًا خارج ملعبه 2/1، قبل أن يفوز إيابًا 2/صفر. والتقى بطل هولندا مع شالكه الألماني في ربع النهائي وفاز على ملعبه في موقعة الذهاب 2/صفر. وخسر ذهابًا 3/2. واصطدم أياكس مع ليون الفرنسي في نصف النهائي واستطاع أن يفوز بنتيجة كبيرة على ملعبه ووسط انصاره 4/1، قبل أن يخسر في فرنسا 3/1 ويتأهل بمجموع المباراتين.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الأوروبي: أياكس ومانشستر يونايتد سبق وأن تواجهها 4 مرات في الدوري الأوروبي بواقع انتصارين لكل منهما، حيث تقابلا في الدور الأول في نسخة 1977/1976 في مسماها القديم “كأس الاتحاد الأوروبي”، وتقابل الفريقان في دور الـ32 بموسم 2012/2011، وتمكن المانيو من التأهل في المرتين.

التاريخ يقف بجوار السبيشيال وان أمام أياكس: جوزيه مورينيو فاز بجميع مواجهاته الـ6 أمام أياكس كمدرب، وهذه الانتصارات جاءت جميعها في دوري أبطال أوروبا عندما كان البرتغالي مديرا فنيا لريال مدريد.

مانشستر يونايتد وأياكس يبحثان عن «الدوري الأوروبي» في شكلها الجديد: يخوض أياكس النهائي الأوروبي الأول منذ الخسارة بركلات الترجيح أمام يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 1996/1995، فيما يبحث اليونايتد عن لقبه الأول في هذه البطولة حيث لم يسبق له الفوز بها في مسماها القديم والجديد.

دقيقة حداد: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمت، حدادا على ضحايا تفجير مانشستر، قبل انطلاق نهائي الدوري الأوروبي، كما أعلن تقليص الحفل الافتتاحي تكريما لضحايا الهجوم الذي استهدف حفلا لموسيقى البوب في مانشستر، مما أدى لمقتل 22 شخصا أول أمس الإثنين.

التشكيل المتوقع:

مانشستر يونايتد: روميرو، دراميان، بيلند، جونز، فالنسيا، فيلاني، بوجبا، هيريرا، لينجارد، راشفورد، مختاريان.

أياكس أمسترادام: أندري أونان، جويل فيلتمان، دافينسون سانشيز، ماتياس دي ليت، جايرو ريديفالد، دافي كلاسن، لاسي شون، حكيم زياش، برتراند تراوري، أمين يونس، كاسبر دولبرج.