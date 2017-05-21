الليلة| كرتوني بوابة يوفنتوس نحو اللقب.. و برشلونة ينتظر هدية مالاجا

يسدل الستار مساء اليوم الأحد، على منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “ليجا” وستتحدد هوية البطل في الجولة الختامية، فيما يأمل فريق يوفنتوس في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي “كالتشيو” في نزهته اليوم، أمام كروتوني.

الريال لتجريد البارسا من لقب الليجا.. وبرشلونة ينتظر هدية مالاجا

اقتربت ساعة الحسم في الليجا الإسبانية وباتت جماهير ريال مدرديد تُمني النفس بالظفر باللقب وتجريد البارسا من لقب الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه الفريق الكتالوني.

مع دقات الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره مالاجا، ويلعب برشلونة في نفس التوقيت مع نظيره إيبار على ملعب الأول.

يحتل ريال مدريد قبل المواجهة الختامية صدارة جدول الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

يدخل الغريمان برشلونة وريال مدريد مباراتهما رافعين شعار لا بديل عن الفوز الريال على الرغم من حاجته لنقطة واحدة فقط ليصبح بطلًا لليجا إلا أنه يسعى لتأمين نفسه من غدر كرة القدم، بخوض اللقاء من أجل المكسب.

على الجانب الآخر يسعى فريق برشلونة لإسقاط إيبار صاحب المركز العاشر برصيد 54 نقطة، مع انتظار نتيجة مباراة غريمه ريال مدرديد أمام مالاجا، حيث يحتاج البارسا إلى الفوز مع خسارة ريال مدريد، وفي هذه الحالة يتساوى الفريقان في عدد النقاط ولكن يبقى التفوق لبرشلونة بفضل المواجهات المباشرة في البطولة، حيث تعادل الفريقان في مباراة الدور الأول في “كامب نو” بهدف لمثله، فيما نجح في تحقيق الفوز في مباراة الدور الثاني على ملعب الملكي، بنتيجة 3/2.

كروتوني بوابة يوفنتوس للاحتفاظ بلقب الكالتشيو

تحتشد جماهير يوفنتوس في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، في ملعب “يوفنتوس أرينا” من أجل الاحتفال بلقب الكالتشيو السادس على التوالي، عندما يستضيف فريقها نظيره كروتوني، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين ما قبل الأخير بالدوري الإيطالي.

يوفنتوس يدخل المباراة ولديه في جعبته 85 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب، وبفارق نقطة عن روما أقرب منافسيه.

يحتاج السيدة العجوز إلى تحقيق الفوز في مباراة كروتوني ليتوج رسميًا بطلًا للكالتشيو الإيطالي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في البطولة، أما في حالة تعثره فسيكون عليه الانتظار لحسم اللقب في الجولة الأخيرة حيث يحتاج اليوفنتوس للفوز في أحد مباراتيه كي يحتفظ بلقب الكالتشيو.