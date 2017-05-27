الليلة.. قطار الكرة الأوروبية يصل محطته الأخيرة

يسدل الستار، مساء اليوم السبت، على منافسات الموسم الرياضي 2016/2017 بالقارة العجوز، حيث تقام 4 مباريات في نهائي مسابقة الكأس في كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، فيما توج فريق يوفنتوس في وقت سابق بطلًا لكأس إيطاليا عقب تغلبه على فريق لاتسيو في المباراة النهائية ليتوج اليوفي بالثنائية المحلية الدوري والكأس.

أرسنال يسعى لإنقاذ موسمه أمام بطل الدوري

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب ملعب «ويمبلي» لمتابعة قمة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

مشوار الفريقين

أرسنال: في دور الـ64 تغلب على بريستون نورث ايند2/1، واكتسح ساوثهامتون في دور الـ32، بنتيجة 5/صفر، وتغلب على ساتون يونايتد في دور الـ61، بنتيجة 2/صفر، وأمطر شباك لينكولن سيتي في ربع النهائي، بنتيجة 5/صفر، وعبر للمباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، بنتيجة 2/1.

تشيلسي: فاز على بيتربوره يونايتد بنتيجة 5/1 في ضربة البداية، وسجل رباعية أخرى في شباك برينتفورد في دور الـ32، وواصل مسيرته الناجحة بتخطي وولفرهامبتون في دور الـ16، بنتيجة 2/صفر، وعبر عقبة مانشستر يونايتد في ربع النهائي، بنتيجة 1/صفر، وتأهل لمباراة الذهب على حساب توتنهام هوتسبير، بنتيجة 4/2.

يسعى الفريقان إلى تحقيق الانتصار والصعود إلى منصات التتويج، تشيلسي من أجل الجمع بين ثنائية كأس الاتحاد والدوري، بينما يأمل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للجانرز في إنقاذ موسمه من الضياع بعدما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حقق نتائج سيئة أطاحت به خارج المربع الذهبي بعيدًا عن الأربعة الكبار.

برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره بلقب كأس الملك

يسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب خروج الفريق من السباق الأوروبي وخسارة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، بالفوز بلقب كأس الملك، عندما يلتقي في التاسعة والنصف مساءً، مع نظيره ديبورتيفو ألافيس، على ملعب “فيسنتي كالديرون” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

دورتموند وفرانكفورت يتصارعان على لقب كأس ألمانيا

يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين في الثامنة مساءً، موقعة نهائي كأس ألمانيا والتي تجمع بين أينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند.

يدخل كلا الفريقين المباراة ولديه طموح كبير في الظفر باللقب، بعدما فشل الثنائي في تحقيق لقب البوندسليجا الذي ظفر به بايرن ميونيخ.

الكأس الفرصة الأخيرة للفريق الباريسي لإنقاذ موسمه

يلتقي فريق باريس سان جيرمان في التاسعة مساءً، مع نظيره أنجيه، على ملعب “فرنسا” في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

ويأمل فريق العاصمة الفرنسية باريس، ألا يخرج من هذا الموسم خالي الوفاض، بعدما فشل في الاستمرار في السباق على لقب دوري أبطال أوروبا وخرج كالعادة أمام فريق برشلونة الإسباني، وتم تجريده من لقب الدوري الفرنسي على أيدي فريق موناكو.