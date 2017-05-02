الليلة| ريال مدريد وأتلتيكو.. قمة إسبانية بنكهة أوروبية بـ«أبطال أوروبا»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في الساعة التاسعة إلَّا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، صوب العاصمة الإسبانية «مدريد» وبالتحديد نحو ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل ريال مدريد؛ لمتابعة قمة ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشوار الفريقين في البطولة

تواجد ريال مدريد ضمن المجموعة السادسة مع بوروسيا دورتموند الألماني، ليجيا وارسو البولندي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، وتأهل الفريق الملكي إلى دور الستة عشرة عقب احتلاله المرتبة الثانية في مجموعته برصيد 12 نقطة، وواجه نابولي الإيطالي في دور واكتسحه، بنتيجة 6/2 بواقع 3/1 في إسبانيا، وبالنتيجة ذاتها في مباراة الإياب بإيطاليا.

واصطدم حامل اللقب في الدور ربع النهائي بفريق بايرن ميونيخ الألماني في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، وتمكن الريال من تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، حيث فاز على بطل ألمانيا 2/1 على ملعبه ووسط أنصاره، وفي موقعة الإياب تمكن العملاق البافاري من تحقيق النتيجة ذاتها في الوقت الأصلي للقاء ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، استطاع الريال أن يقلب فيهما النتيجة إلى صالحه، لتصبح النتيجة النهائية 6/3 لريال مدريد.

ووقع أتلتيكو مدريد ضمن المجموعة الرابعة مع بايرن ميونيخ الألماني، روستوف الروسي، وبي إس في أيندهوفن الهولندي، وتأهل الروخي بلانكوس لمرحلة خروج المغلوب عقب تصدر مجموعته برصيد 15 نقطة، وواجه باير ليفركوزن في دور الستة عشرة وتمكن من إقصائه بنتيجة 4/2، واصطدم في ربع النهائي بليستر سيتي الإنجليزي، وتمكن من عبوره بصعوبة بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين.

تفوق أوروبي للملكي على شقيقه الأصغر

توج الريال بآخر بطولتين له بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو مدريد، الأولى كانت في عام 2014، بعد غياب كبير دام نحو 12 عامًا لم يرتق فيها الريال إلى منصات التتويج، وتوج الريال باللقب بعد انتصاره على أتلتيكو بنتيجة4/1.

والثانية في النسخة الأخيرة بدوري الأبطال في عام 2016، واحتكم الفريقان إلى ركلات المعاناة الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وابتسمت ركلات المعاناة للريال، صاحب التاريخ العريق في البطولة، ومنحته لقبه الحادي عشر.