الليلة| الزمالك يواجه أهلي طرابلس.. والأحمر يصطدم بالقطن في «أبطال إفريقيا»

يحل الأهلي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على فريق القطن الكاميروني، على ملعب «رومندي أدجيا» ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

يحتل بطل الكاميرون صاحب الملعب والجمهور المركز الرابع والأخير دون أي نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام الوداد المغربي بهدفين دون مقابل، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة عقب التعادل السلبي أمام زاناكو بطل زامبيا.

يدير المباراة طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة حكم الساحة الدولي، فيكتور ميجيل جوميز، ويعاونه ثيوفيل فينجا وجوهانيس سيلو موشيدى.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقان من قبل في دوري الأبطال أربع مرات، واثنتين في الكونفدرالية، حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات، وتعادلا في ثلاث مناسبات، ولم يذق القطن فرحة الانتصار على القلعة الحمراء.

المواجهة الأولى، كانت في ذهاب نهائي نسخة 2008، وتمكن الأهلي من الفوز بهدفين دون مقابل في القاهرة، قبل أن يتعادل في الكاميرون بهدفين لمثلهما ويتوج بطلًا.

المواجهة الثالثة، كانت في ذهاب الدور نصف النهائي نسخة 2013، وتعادل الفريقان ذهابًا بهدف لمثله، وتحققت نفس النتيجة إيابًا بالقاهرة.

المواجهة الخامسة، كانت في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية في النسخة التي توج بها الأهلي وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، قبل أن يعود ويفوز المارد الأحمر مرة أخرى إيابًا بهدفين مقابل هدف.

يسعى الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من البداية السيئة أمام بطل زاناكو، التي جعلت الفريق يتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، وجعل الشكوك تتزايد حول قدرة بطل مصر على التتويج بها، بالفوز على بطل الكاميرون في عقر داره والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، سعد الدين سمير، علي معلول، ميدو جابر، عمرو السولية، عبدالله السعيد، حسام عاشور، جونيور أجاي، سليماني كوليبالي.

وفي السابعة مساءً، يلتقي فريق الزمالك مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية التي تضم أندية اتحاد الجزائر، وكابس يونايتد بطل زمبابوي، وأهلي طرابلس الليبي.

يحتل أهلي طرابلس المركز الأخير دون أي نقاط، بعدما هزم في الجولة الأولى أمام نظيره اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما يحتل الزمالك المرتبة الثانية بنفس عدد النقاط، بعدما تمكن من إسقاط بطل زمبابوي بهدفين دون رد.

يدير اللقاء طاقم تحكيم دولي مغربي بقيادة حكم الساحة نور الدين الجعفري، ويساعده هشام عبده ومهيب عبدالله، يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط من أجل إزاحة بطل الجزائر من الصدارة وتصدر مجموعته.