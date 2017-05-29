الليلة.. الأهلي يسعى لحسم لقب الدوري أمام المقاصة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بمصر في العاشرة مساءً صوب مدينة السويس، وبالتحديد نحو ملعب “السويس الجديد”؛ لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي ومصر المقاصة، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل الأهلي اللقاء وهو متربع على قمة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن مصر المقاصة أقرب منافسيه.

يدير المباراة الحكم محمد فاروق، ويعاونه كل من سمير جمال ومحمد عبد المجيد، ومحمد علي شطا حكمًا رابعًا.

أنتهى اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة عشرة في النصف الأول من الموسم على ملعب “السويس الجديد” بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، سجله عبد الله السعيد.

وسبق أن تقابل الفريقان من قبل في 11 مناسبة، تمكن خلالها الشياطين الحمر من تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما تمكن الفريق الفيومي من الفوز على أصحاب الرداء الأحمر في مناسبة وحيدة، وفرض التعادل نفسه في مواجهتين.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين في النصف الأول من موسم 2013/2014 أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تمكن الأهلي من اكتساح المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف.

يسعى الأهلي، بقيادة مدربه حسام البدري، إلى حسم لقب الدوري أمام المقاصة في موقعة السويس اليوم، والتفرغ إلى مسابقة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ويكفي المارد الأحمر التعادل أمام المقاصة ليصبح بطلًا رسميًّا لنسخة 2016/2017 ويحقق اللقب الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه.

على الجانب الآخر يسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق الفوز على المارد الأحمر؛ من أجل توسيع الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثالث إلى تسع نقاط، والاقتراب خطوة نحو المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريقان بتشكيل مكون من:

الأهلي: شريف إكرامي، محمد هاني، سعد الدين سمير، رامي ربيعة، علي معلول، عمرو السولية، أحمد فتحي، مؤمن زكريا، ميدو جابر، وليد سليمان، جونيور أجايي.

مصر المقاصة: أحمد مسعود، طارق أبو العز، أحمد سامي، رجب نبيل، حسين الشحات، هاني سعيد، هشام محمد، باولن فوافي، أحمد الشيخ، إيريك تراوري، جون أنطوي.