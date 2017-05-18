الكشف عن هوية قاتل الشهيد فقها يثير جدلا حول المتخابرين

منذ اغتيال الأسير المحرر القيادي بكتائب القسام مازن فقها، دأبت قوى الأمن في قطاع غزة على اكتشاف القاتلين، خصوصا أنه أغتيل داخل قطاع غزة بمسدس كاتم للصوت، ما يثير القلق من تطور السلاح الإسرائيلي باستخدام العملاء والمتخابرين داخل قطاع غزة، لتصفية قادة ومسؤولين بحجم فقها. وخلال الأسبوع الجاري، أكدت وزارة الداخلية وأجهزة الأمن أنها تمكنت من القبض على مجموعة من المتخابرين يسكنون بالقرب من مكان سكن الشهيد فقها، حيث كان يتم الترتيب للعملية بحسب اعترافات العملاء التي نشرتها وزارة الداخلية، منذ أكثر من 8 شهور، عن طريق عدد من المتخابرين كل يقوم بمهامه التي يوكلها لهم ضباط المخابرات الصهاينة.

وعقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا في مدينة غزة مؤخرا للكشف عن تفاصيل جريمة الاغتيال، حيث كشفت عن 45 متخابرا مع الاحتلال، في إشارة للاحتلال، بأن غزة عصية على الانكسار، وأن إغراءات الاحتلال التي يقدمونها للمتخابرين معهم، لا يعول عليها، حيث أبدى العملاء ندمهم على ما اقترفوه.

محللون وصفوا المؤتمر بأنه رسالة للاحتلال على أن أجهزة الأمن في غزة قادرة على حل المعضلات التي تحدث في قطاع غزة، فالجريمة التي ارتكبها المتخابرون باغتيال الشهيد فقها كانت لغزا حقيقا، لكن تم الكشف عنها بسرعة قياسية.

واعتبر محللون أن كشف تفاصيل الجريمة يعد قلبا للطاولة على رأس الاحتلال، بعد أن أثبتت الأجهزة الأمنية أنها قادرة على مواجهة ما أسموه حرب الأدمغة، مشيرين إلى أن أمن غزة وجه صفعة للاحتلال واستخباراته.

من ناحية أخرى، فور إعلان هويات القتلة والمتخابرين جميعهم، ونشر اعترفاتهم في فيديوهات مسجلة من قبل وزارة الداخلية بغزة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مطالبين بإعدامهم في الميادين العامة، ليكونوا عبرة لغيرهم ورادعا لمن يفكر في العمل مع الاحتلال، وبين معارض على هذا الخيار من باب مراعاة مشاعر ذويهم وأهلهم الذين لا ذنب لهم فيما اقترفه المتخابرون.

وبهذا الصدد، يفيد الناشط أحمد أبو عدنان لـ”البديل”، أن العملاء اقترفوا ذنبا لا يمكن غفرانه بالمشاركة باغتيال رموز المقاومة الفلسطينية، لكن ذويهم لا ذنب لهم فيما وقعوا به، وبالتأكد لم يكونوا على علم بما يقومون به، لذلك يجب علينا كمجتمع متماسك اجتماعيا أن نراعي مشاعرهم، وألا نعزز أهداف الاحتلال بتمزيق النسيج الاجتماعي في قطاع غزة من خلال نبذ عائلات المتخابرين.

ويؤكد الناشط فضل رباح، أن الاحتلال لا يريد فقط أن يؤذي المتخابرين معه، بل يريد أن يصنع وصمة عار لعائلته، لتقبى متسمة بالعار، وليكونوا طعما سهلا في المستقبل للوقوع بوحل العمالة، وعلينا كمجتمع فلسطيني أن نحتوى عائلات المتخابرين، خصوصا أطفالهم وأبنائهم الذين لا ذنب لهم في أي شيء.

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن سقوط شخص في وحل العمالة والتعاون مع الاحتلال لا يسيء إلا لشخصه دون المساس بعائلته، وبفعله هذا لا يمثل إلا نفسه، موضحا أن جميع عائلات قطاع غزة قدمت شهداء وأسرى وجرحى وخرّجت المقاومين من أبنائها.