«القرارات المؤلمة» التي يتجاهلها  الرئيس

مع نهاية أول عامين من حكمه، تراجعت وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية من بناء مصر لتكون “إمبراطورية أد الدنيا” إلى أن أصبحت مجرد “شبه دولة”، وفي العام الثالث تواصل هذا التراجع حيث صارت مصر “عزبة أهلها فقراء أوي”، يكادون يواجهون شبح مجاعة قادمة على الطريق، وهي تحولات مثيرة لا تبدو أنها تشغل بال الرئيس كثيرا، لتجعله يتوقف قليلا لمراجعة سياساته، رغم أنه على أعتاب عامه الرابع والأخير في السلطة، ويحتاج إلى معجزة حقيقية لكي يسترد شعبيته التي فقدها تباعا خلال السنوات الماضية، بعد أن أذاقت “قراراته الاقتصادية المؤلمة” الأغلبية الساحقة من طبقات وفئات الشعب المصري الأمرين، ودون أن يكون في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل بتغيير أوضاعهم المعيشية البائسة إلى الأفضل!

الرئيس الذي يدرك أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن موجة عالية من ارتفاع الأسعار سيتم إقرارها مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة في يوليو القادم، لابد وأنه يدرك أيضا هذا يخصم من شعبيته، بالشكل الذي يقلل من فرصه في الانتخابات المقبلة، ومع ذلك فالرئيس يتصرف وكأنه واثق من الفوز، وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه إذا جرت هذه الانتخابات وفق المعايير الديمقراطية الصحيحة.

لا أحد يدري بالضبط على ماذا يراهن الرئيس ليفوز في الانتخابات المقبلة؟! هل لا تصله تقارير أجهزة المخابرات حول البؤس الذي يعيشه ملايين المصريين؟ أم هل تصله تقارير مزورة؟ أم أنه يراهن على ضعف منافسيه وعدم قدرتهم على وضع سياسات بديلة تقنع المصريين بانتخابهم؟ أم يعتقد أنه صاحب مهمة مقدسة وأن المقادير اختارته ليقوم بها، وبالتالي فإن عليه ألا يهتم بأي شخص أو أي شيء يعرقله؟!

بعض خصوم الرئيس يراهنون على أن التزوير الفاضح سيكون سمة الانتخابات المقبلة، وهو احتمال يجب -على الأقل نظريا – وضعه في الحسبان، فتاريخنا مع الانتخابات السابقة حافل بالتزوير وباللعب في الصناديق، وفوز رؤسائنا السابقين بنسبة 99.99% الذي كان مثارا لسخرية العالم كله، لم يمنعنا من تكراره في كل انتخابات عبد الناصر والسادات ومبارك.

أما البعض الآخر من خصوم الرئيس فيؤكدون أن هناك خطة ممنهجة للسيطرة على العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، للتضييق على المرشحين الذين يمكن أن يكونوا منافسين أقوياء للسيسي، في ظل أنباء عن نية كل من الفريقين أحمد شفيق وسامي عنان، الترشح، أو فى حالة اتفاق القوى المدنية على مرشح قوي يستطيع التواصل مع جماهير الناخبين، ويحوز على ثقتهم.

أيا كان الأمر، هناك حالة من عدم الشفافية تحيط بالانتخابات المقبلة، حيث تقل التوقعات حول إمكانية إجرائها في مناخ ديمقراطي، وهو وضع يضع الكرة في ملعب الرئيس، الذي ينبغي عليه أن يتخذ “قرارات سياسية مؤلمة” يوقف بمقتضاها كل الممارسات غير الديمقراطية التي يتم اتخاذها خطوة وراء خطوة للسيطرة على المجال العام، ومحاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على بقية السلطات، والتضييق على حرية الصحافة والإعلام بأساليب مختلفة، وأن يبدأ في تفعيل مواد الدستور التي تتيح مساحات واسعة من العمل السياسي المعارض، وتضمن حق التظاهر والإضراب، وقبل ذلك كله التوقف عن بناء دولة الفرد الواحد!

ومع ذلك، فإن كل الشواهد تكاد تؤكد أن السلطة في مصر لن تتراجع عن نهجها الشمولي، وعن خططها لوضع كل مفاتيح العمل السياسي في يد الرئيس، وهو وضع سيجعل الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء، قد يسهل طريق الرئيس لدورة رئاسية ثانية، لكنه بالقطع سيحيلها إلى فترة من القلاقل والاضطرابات، لن تفلح أدوات الدولة الأمنية التي تبنيها السلطة في مصر على قدم وساق في وقفها أو حتى احتوائها، ليس فقط لأن الأوضاع المعيشية مرشحة لمزيد من التدهور، ستطلق الغضب المكبوت في نفوس المصريين، لكن أيضا لأن خطاب السلطة السياسي بكل انحيازاته الاجتماعية الظالمة، وتوجهاته الإقليمية والدولية الغامضة، لم يعد صالحا للاستهلاك الآدمي!

بين إصلاحات سياسية تبدو مستحيلة الحدوث، وبين أزمات اقتصادية تتصاعد بمرور الوقت، تبدو الانتخابات الرئاسية المقبلة وكأنها تضع مستقبلنا فوق فوهة بركان ساخن، الكل يكاد يجمع على انفجار حممه، وإن اختلفوا على توقيته ومساحة الدمار الذي سيخلفه وراءه!