الفساد يتضاعف في مصر وتونس (مترجم)

لم تحقق الثورات التي بدأت في مصر وتونس منذ سبع سنوات أهدافها، من وضع حد للفساد وخلق فرص اقتصادية.

في الواقع لم تصبح مصر وتونس أقل فسادًا منذ ذلك الحين، كما يستمر ارتفاع معدلات البطالة، ومع ذلك لا يبدو أن الأسواق المالية تعير اهتمامًا للموضوع، فقد ارتفعت سوق تونس للأوراق المالية “توندكس” إلى ما يقرب من 20%، أما السوق المصرية “إيجي إكس 30” فارتفعت لأكثر من 300%، من حيث القيمة منذ عام 2010، بينما تختلف الأوضاع في سوق العملات الأجنبية، حيث انخفضت لأكثر من 60% منذ 2010.

تحدث المتظاهرون في ميدان التحرير بصوت عالٍ عن فساد الحكومة وعجزها عن تقديم الخدمات العامة، بجانب نقص الفرص في البلاد، ومن الطبيعي أن تسقط دول تفتقد إلى السلطة والحقوق السياسية.

تعاني مصر من الفقر؛ لأن من يحكمها نخبة محددة تعزز مصالحها الخاصة بدلًا من مصالح الشعب، فقد تركزت السلطة السياسية بشكل كبير، واستخدمت لخلق الثروة لمن يمتلكونها، مثل ثروة الـ70 مليار دولار التي تراكمت في حساب الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان الخاسر الأكبر هو الشعب المصري. حتى في تونس لا يزال الشعب هو الخاسر الأكبر.

يواصل الفساد والبطالة في كلا البلدين الارتفاع، خاصة بين الشباب من هم في متوسط 18 عامًا.

تحتل تونس المرتبة 75 من بين 175 دولة في مؤشر الفساد، وفقًا لما أفادت به منظمة الشفافية الدولية في عام 2016، بعدما كانت تحتل المرتبة 54 في عام 1998، وحينها كانت أعلى نسبة للفساد في البلاد.

تحتل مصر المرتبة 108 في نفس المؤشر، أي أعلى بكثير مما كانت عليه على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث كانت تتحرك بين المراتب 84 و95.

وفي نفس الوقت لا تزال البطالة في تزايد، بجانب صعوبة القيام بأعمال تجارية، وفقًا لتصنيفات البنك الدولي، وخاصة في مصر.

من الإنصاف توضيح أن سبع سنوات فترة قصيرة جدًّا لرؤية أي تحسن ملموس في الفساد والبطالة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ولكن كل المقاييس تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مما يوضح أن الثورة ذهبت عبثًا، والسبب مألوف، حيث إن النظام الجديد استخدم نفس الآليات القديمة للنهوض بمصالحه بدلًا من مصالح الشعب.

واجهت السلطات الجديدة التحديات الفورية الخاصة بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وإدارة التوترات المستمرة بين مختلف الأطياف السياسية، بجانب انعدام الأمن وتأثيره على البلاد، وأيضًا الضعف الاقتصادي الهيكلي الذي أثار زعزعة الاستقرار، وأضعف مؤسسات الدولة، مما يوضح أن الحكومة الجديدة من غير المرجح أن تجري تحسينات جوهرية نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

يعد التدهور الكبير في الاستقرار أحد مصادر القلق، ومن العوامل الرئيسية التي تحدد القدرة المستقبلية للقيادة في البلدين، وبالتالي يجب التوصل إلى إصلاحات وآليات جديدة تساعد في حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

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