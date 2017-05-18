الفالوجة.. ملحمة من قلب النكبة الفلسطينية

معركة صمود وتحدٍ ختمت بها النكبة الفلسطينية تاريخها، حيث كانت قرية الفالوجة الفلسطينية آخر القلاع الحصينة التي سقطت في أيدي الصهاينة عام 1949، بعد صمود واستماتة أهالي القرية في الدفاع عنها لأكثر من ستة أشهر، وحملت المعركة حكايات عميقة وإثباتات حول تضحية أفراد الجيش المصري على الأراضي الفلسطينية، حيث تعتبر ملحمة فلسطينية مصرية ضد المحتل الصهيوني.

في 14 مارس عام 1948، حاولت القوات الإسرائيلية اقتحام القرية، لكنها اصطدمت برموز المقاومة الفلسطينية وأهالي القرية وألوية الجيش المصري التي كانت متواجدة هناك، بقيادة الضابط النوبي سيد محمود طه، أحد كبار ضباط الجيش حينها، الذي أطلق عليه فيما بعد “الضبع الأسود”، والعديد من الضباط الأحرار الذين كان أبرزهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونتج عن الاشتباك الصهيوني مع الجيش والمقاومة الفلسطينية سقوط 7 قتلى من جيش الاحتلال، واستشهاد 37 فلسطينيا وعربيا.

في أواخر أكتوبر من العام نفسه، ومع تكرار المحاولات الصهيونية، وتزويد الجيش المصري بأسلحة فاسدة، تمكنت القوات الإسرائيلية من محاصرة لواء مصري هناك كان متمركزا في قرية عراق المنشية القريبة من الفالوجة، وبدأوا بنسف البلدية، ما أثار الفزع بين السكان، لكن مقاومة الأهالي والجيش استمرت إلى أواخر فبراير من عام 1949، حتى تم توقيع اتفاقية “رودس”.

اتفاقية رودس هي مجموعة من اتفاقيات الهدنة التي وقعت في عام 1949، بين إسرائيل ومصر، ولبنان، والأردن، وسوريا، كل دولة بشكل منفصل، وبدأت المفاوضات في جزيرة “رودس” اليونانية، بتوسط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من الدول العربية الأربعة من جانب آخر، وتم التوقيع على الاتفاقيات الأربعة بين 24 فبراير عام 1949 و20 يوليو من نفس العام، وفيها تم تحديد الخط الأخضر، ونصت الاتفاقية في الشأن المصري والانسحاب من الفالوجة على أن يبدأ انسحاب القوات المصرية في 26 فبراير عام 1949، على أن تتم عملية الانسحاب تحت إشراف الأمم المتحدة، وتستمر لمدة خمسة أيام.

انسحب الجيش المصري بموجب الاتفاقية من “جيب الفالوجة” بعدما حوصرت البلدة ستة أشهر دون أن يصل إلى الجيش أي إمدادات غذائية أو تسليحية، إلا أن إسرائيل ما لبثت أن نقضت نصوص الاتفاقية وأرغمت السكان بالإرهاب على مغادرتها، حيث مارست كعادتها جرائم التطهير العرقي وتشريد أهالي القرية في 21 أبريل من العام نفسه، ليهاجر كل سكانها إلى قطاع غزة والخليل ومخيمات الضفة الغربية ومخيمات شرق الأردن ومخيم اليرموك وغيره من المخيمات الفلسطينية في سوريا، ويستولي عليها الصهاينة الذين أقاموا عليها مستوطنتي “شاحر ونيرحين” في عام 1955.

الفالوجة.. حكاية التراث الفلسطيني

الفالوجة.. بلدة فلسطينية تقع بين مدينتي الخليل وغزة، وعلى وجه التحديد في الجزء الشمالي الشرقي من قطاع غزة، حيث تبعد عنها نحو 30 كيلومترًا فقط، كما تتوسط المنطقة السهلية الواقعة ما بين عسقلان والخليل، وتبعت في العصر التركي لقضاء الخليل، وفي فترة الاحتلال الإنجليزي لقضاء غزة، وتحمل قرية الفالوجة ذات الموقع الاستراتيجي الكثير من الحكايات عن التراث الفلسطيني القديم منذ الفراعنة والبابليين، فكانت تحتوي على آثار تدل على تواجد الإنسان منذ القدم في هذه المنطقة.

كانت القرية تسمى فيما قبل بـ”زريق الخندق” وتم تغيير الاسم إلى “الفالوجة” نسبة إلى الشيخ شهاب الدين أحمد العابد الفالوجي أحد أتباع الطريقة الصوفية القادرية، الذي قدم من الفلوجة العراقية في القرن الثاني عشر، وسكن منطقة زريق الخندق، وبنى زاوية له اشتهرت في المنطقة، الأمر الذي دفع بالمزارعين والسكان في المناطق المجاورة التجمع حول الزاوية والسكن فيها وحولها، لتصبح مركزًا سكانيًا.

تتميز قرية الفالوجة بسعة أراضيها الخصبة والبالغ مساحتها 38 ألفا و38 دونمًا، وعدد سكانها الكبير الذي بلغ أثناء النكبة ستة آلاف شخص، كما تحيط بها قرى “عراق المنشية، وجسير، وكرتيا، وحتا، وعراق سويدان”، وكانت القرية مركزًا تجاريًا مشهورًا في جنوب فلسطين، وقبل النكبة كان للفالوجة علاقات تجارية مميزة مع المناطق المحيطة، كبلاد الشام ومصر، ووصل تجارها إلى شمال بلاد الشام.