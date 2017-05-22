الفائزون بالدوريات الكبرى.. والمتأهلون لدوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على الموسم الرياضي 2016/2017 في الدوريات الكبرى في القارة العجوز، وشهد هذا الموسم تغيرًا في موازين القوى، حيث استطاع فريقان فقط الحفاظ على لقب الدوري، فيما انتزع اللقب من ثلاثة أندية.

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في الحفاظ على لقب البوندسليجا، كما حافظ فريق يوفنتوس على لقب الكالتشيو، فيما فشلت أندية برشلونة الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي في الحفاظ على اللقب.

يوفنتوس يواصل فرض هيمنته على الكرة الإيطالية

واصل فريق يوفنتوس فرض هيمنته على الكرة الإيطالية، بعدما نجح في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي «كالتشيو» للموسم السادس على التوالي، والـ33 في تاريخه كأكثر الأندية الإيطالية تتويجًا باللقب، وجاء لقب الدوري عقب أيام قليلة من فوز السيدة العجوز بلقب كأس إيطاليا على حساب منافسه لاتسيو. وأكد البيانكونيري جدارته بالتربع على عرش الكرة الإيطالية، بعدما بات أول فريق إيطالي يحقق الثنائية المحلية الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في ثلاثة مواسم متتالية.

الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية عن إيطاليا

دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس، روما، نابولي.

الدوري الأوروبي: لاتسيو، أتلانتا، ميلان.

ريال مدريد يُجرد برشلونة من لقب الليجا

نجح فريق ريال مدريد بطل أوروبا، في الظفر بلقب الدوري الإسباني، بعد غياب دام أربعة مواسم لم تطأ قدماه منصات التتويج، وبالتحديد منذ موسم 2011/2012، وجرد النادي الملكي غريمه برشلونة من لقب الليجا، الذي نجح في الظفر به في آخر نسختين. وتعد هذه هي البطولة الـ33 في تاريخ النادي الملكي.

الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية عن إسبانيا

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.

الدوري الأوروبي: فياريال، ريال سوسييداد.

تشيلسي يظفر بلقبه السادس

قاد الإيطالي أنطونيو كونتي فريق تشيلسي اللندني إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» للمرة السادسة في تاريخه، وقدم البلوز موسمًا استثنائيًّا تحت قيادة مدربه الإيطالي. وسبق لتشيلسي الفوز باللقب مواسم 1955، 2005، 2006، 2010، 2015، 2017.

الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية عن إنجلترا

دوري أبطال أوروبا: تشيلسي، توتنهام هوتسبير، مانشستر سيتي ، ليفربول.

الدوري الأوروبي: أرسنال.

في ألمانيا لا صوت يعلو فوق صوت البافاري

أنهى بايرن ميونيخ موسم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متوجًا بلقب البوندسليجا، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه؛ ليحصد لقبه الخامس على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه في رقم قياسي جديد.

الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية عن ألمانيا

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ، لايبزيج، بوروسيا دورتموند، هوفنهايم.

الدوري الأوروبي: كولن.

موناكو يعود لمنصات التتويج بعد غياب 17 عامًا

أنهى فريق موناكو هيمنة باريس سان جيرمان على بطولة الدوري الفرنسي، وعاد إلى منصات التتويج بعد غياب دام نحو 17 عامًا، لم يذق فيها فريق إمارة موناكو طعم الانتصار بـ«ليجا1»، ويعد هذا هو اللقب الثامن لموناكو في تاريخه.

الأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية عن فرنسا

دوري أبطال أوروبا: موناكو، باريس سان جيرمان، نيس.

الدوري الأوروبي: ليون، مارسيليا.